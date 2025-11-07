Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday już za miesiąc? Disney wykorzysta ten film do promocji nowej produkcji Marvela

W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół Avengers: Doomsday. Niedawno do sieci trafiła lista nowych postaci, których Marvel jeszcze nie zapowiadał w swoim filmie, a teraz pojawiła się informacja, że jeszcze w tym roku produkcja doczeka się premiery pierwszego zwiastuna. Premierowy materiał z filmu ma zostać pokazany w kinach przed seansami Avatara: Ogień i popiół, czyli trzeciej odsłony sagi Jamesa Camerona. Jeśli plany Disneya nie ulegną zmianie, zwiastun zadebiutuje 19 grudnia 2025 roku, niemal dokładnie rok przed premierą samego filmu, zaplanowaną na 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday – pierwszy zwiastun zostanie pokazany przed Avatarem: Ogień i popiół

Taki ruch nie jest przypadkowy. Marvel i 20th Century Studios, obie wytwórnie należące do Disneya, już wcześniej współpracowały przy sobą przy zwiastunach. Trailer Avatara 3 był pokazywany przed Fantastyczną Czwórką: Pierwsze kroki, więc teraz to Marvel skorzysta na premierze wielkiego hitu i zaprezentuje zwiastun oczekiwanego filmu przed nadchodzącym Avatarem.