Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday już za miesiąc? Disney wykorzysta ten film do promocji nowej produkcji Marvela

Radosław Krajewski
2025/11/07 11:10
Lepszego momentu na debiut zwiastuna nowych Avengersów Disney nie mógł wybrać.

W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół Avengers: Doomsday. Niedawno do sieci trafiła lista nowych postaci, których Marvel jeszcze nie zapowiadał w swoim filmie, a teraz pojawiła się informacja, że jeszcze w tym roku produkcja doczeka się premiery pierwszego zwiastuna. Premierowy materiał z filmu ma zostać pokazany w kinach przed seansami Avatara: Ogień i popiół, czyli trzeciej odsłony sagi Jamesa Camerona. Jeśli plany Disneya nie ulegną zmianie, zwiastun zadebiutuje 19 grudnia 2025 roku, niemal dokładnie rok przed premierą samego filmu, zaplanowaną na 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday – pierwszy zwiastun zostanie pokazany przed Avatarem: Ogień i popiół

Taki ruch nie jest przypadkowy. Marvel i 20th Century Studios, obie wytwórnie należące do Disneya, już wcześniej współpracowały przy sobą przy zwiastunach. Trailer Avatara 3 był pokazywany przed Fantastyczną Czwórką: Pierwsze kroki, więc teraz to Marvel skorzysta na premierze wielkiego hitu i zaprezentuje zwiastun oczekiwanego filmu przed nadchodzącym Avatarem.

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://collider.com/avengers-doomsday-trailer-avatar-fire-and-ash-theaterical-release/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

