Avengers: Doomsday z nową listą bohaterów. Wiemy, kto nie pojawi się w filmie – są zaskoczenia

Do sieci trafiła lista nowych postaci, którzy nie zostali wcześniej ogłoszeni przez Marvela.
Avengers: Doomsday zostało już nakręcone i twórcy powrócą na plan wyłącznie w dokrętkach. Niedawno Simu Liu, odtwórca roli Shang-Chi, przyznał, że nowy film Marvela to list miłosny do całego gatunku superbohaterskiego.Patrząc na najnowszą listę postaci, która wyciekła do sieci, aktor może mieć wiele w tym racji, że piąta część przygód Avengersów będzie prawdziwym hołdem dla wielu znanych i lubianych protagonistów.
Avengers: Doomsday – wyciekła lista nowych bohaterów
Znany dziennikarz, Jeff Sneider, ujawnił listę bohaterów, którzy znajdą się w filmie, a jeszcze nie zostali oficjalnie ogłoszeni przez Marvela. Wśród nich nie brakuje Hulka, Wonga, Kapitan Marvel, Hawkeye’a, War Machine, Nebuli, Ms. Marvel, Okoye, Walkirii, Adam Warlocka, ale również mniej oczywistych postaci, jak O.B. Photon, Sylvie, Ironheart, Wonder Mana, Stinger, czy Mobiusa. Wyciek potwierdza również powrót Steve’a Rogersa i Peggy Carter.
Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum.
Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.