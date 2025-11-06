Avengers: Doomsday z nową listą bohaterów. Wiemy, kto nie pojawi się w filmie – są zaskoczenia

Avengers: Doomsday zostało już nakręcone i twórcy powrócą na plan wyłącznie w dokrętkach. Niedawno Simu Liu, odtwórca roli Shang-Chi, przyznał, że nowy film Marvela to list miłosny do całego gatunku superbohaterskiego. Patrząc na najnowszą listę postaci, która wyciekła do sieci, aktor może mieć wiele w tym racji, że piąta część przygód Avengersów będzie prawdziwym hołdem dla wielu znanych i lubianych protagonistów.

Avengers: Doomsday – wyciekła lista nowych bohaterów

Znany dziennikarz, Jeff Sneider, ujawnił listę bohaterów, którzy znajdą się w filmie, a jeszcze nie zostali oficjalnie ogłoszeni przez Marvela. Wśród nich nie brakuje Hulka, Wonga, Kapitan Marvel, Hawkeye’a, War Machine, Nebuli, Ms. Marvel, Okoye, Walkirii, Adam Warlocka, ale również mniej oczywistych postaci, jak O.B. Photon, Sylvie, Ironheart, Wonder Mana, Stinger, czy Mobiusa. Wyciek potwierdza również powrót Steve’a Rogersa i Peggy Carter.