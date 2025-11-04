Zaloguj się lub Zarejestruj

Avengers: Doomsday to list miłosny do kina superbohaterskiego. „To spełnienie marzeń”

Radosław Krajewski
2025/11/04 13:00
0
0

Aktor uważa, że będzie to najważniejsza superbohatrska produkcja, jaką kiedykolwiek zrealizowano.

Po ponad sześciu latach od premiery Avengers: Końca gry studio przygotowuje się do wielkiego powrotu drużyny w filmie Avengers: Doomsday, który trafi do kin w grudniu 2026 roku. Jedną z gwiazd widowiska będzie Simu Liu, ponownie wcielający się w Shang-Chi, a aktor zdradził właśnie kilka szczegółów dotyczących nadchodzącej produkcji.

Avengers
Avengers

Avengers: Doomsday – Simu Liu uważa film za list miłosny dla całego gatunku superbohaterskiego

W rozmowie z portalem Screen Rant Liu opisał film w trzech słowach jako swoje spełnienie marzeń:

To spełnienie marzeń. Jest w nim tylu wspaniałych ludzi, z którymi mogłem pracować jak z równymi sobie. Dorastałem, oglądając ich na ekranie, więc to naprawdę niezwykłe doświadczenie.

Liu podkreślił też, że nowi Avengersi będą hołdem dla całego gatunku filmów o superbohaterach.

W wielu aspektach to list miłosny do całego kina superbohaterskiego. I to właśnie sprawia, że ten projekt jest tak ekscytujący – wyjaśnił.

Aktor dodał, że film ma w sobie głęboki, emocjonalny wymiar, który z pewnością trafi do wielu widzów:

To opowieść dla wszystkich odmieńców, dziwaków i niepasujących do reszty, którzy dorastali, czytając komiksy i wierząc, że w tym świecie też jest dla nich miejsce. Ten gatunek zawsze miał dla mnie wyjątkowe znaczenie – podsumował Liu.

GramTV przedstawia:

Niedawno do sieci trafiły nowe zdjęcia grafiki z Doktorem Doomem. Fani szybko odkryli, że strój złoczyńcy zawiera symbole dwójki superbohaterów. Według najnowszej teorii Doom mógł pokonać ich poza ekranem.

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/simu-liu-says-avengers-doomsday-is-a-love-letter-to-the-entire-genre-of-superhero-movies-a224628

