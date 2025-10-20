Marvel traci jedną ze swoich najmocniejszych grup bohaterów? W Avengers: Doomsday się nie pojawią

Może w Secret Wars zobaczymy ich na ekranie.

Wszyscy fani MCU z niecierpliwością oczekują pierwszego zwiastun Avengers: Doomsday. Według plotek materiał pojawi się w kinach jeszcze w tym roku. Już teraz wiadomo, że w filmie pojawi się wiele grup superbohaterów, ale wiele wskazuje na to, że zabraknie jednej z najważniejszych z poprzedniej sagi uniwersum. Mowa rzecz jasna o Strażnikach Galaktyki. Avengers: Doomsday – w filmie prawdopodobnie nie pojawią się nowi Strażnicy Galaktyki Trzecia część serii Jamesa Gunna była pożegnaniem z wieloma bohaterami. Na ekranie nie zobaczymy już Draxa, czy Gomory, a w nowym składzie, oprócz Rocketa i Groota, znaleźli się Cosmo, Adam Warlock, Kraglin oraz Phyla. Do drużyny może dołączyć również Star-Lord, który pojawi się w Avengers: Doomsday.

Chociaż pojawiają się spekulacje, że Rocket i jego nowa ekipa mogą odegrać jakąś rolę w Avengers: Doomsday lub jego kontynuacji Secret Wars, obecnie te doniesienia nie zostały potwierdzone. Problemem może być też rozbudowana obsada filmu. Zbyt wiele wątków i postaci mogłoby sprawić, że Strażnicy Galaktyki zostaliby zepchnięci do roli wręcz epizodycznej.

GramTV przedstawia:

Dla Marvel Studios kluczowe będzie znalezienie nowego twórcy, który potrafiłby kontynuować dziedzictwo Gunn’a i jednocześnie wnieść coś świeżego do kosmicznej serii. Strażnicy Galaktyki to marka z ogromnym potencjałem i niepowtarzalnym klimatem, dlatego ich powrót w walce z Doktorem Doomem mógłby być jednym z najważniejszych elementów w MCU. Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.