Avengers: Doomsday ogłasza koniec zdjęć. Przynajmniej na razie

Już w styczniu planowany jest powrót na plan. Na pewno jednak można mówić o końcu pierwszego etapu produkcji.

Choć główne zdjęcia do Avengers: Doomsday dobiegły końca, wciąż trudno mówić o finalnym kształcie filmu. Najnowsze doniesienia z planu potwierdzają to, o czym fani Marvela mówią od miesięcy – prace nad widowiskiem bardziej przypominają rollercoaster niż spokojny proces produkcyjny. Avengers: Doomsday ogłasza koniec zdjęć. Przynajmniej na razie Według członków ekipy oraz braci Russo, którzy ogłosili zakończenie zdjęć, film osiągnął ważny etap. Jednak jak to bywa w Marvel Studios, nie oznacza to, że projekt jest gotowy. Na styczeń 2026 roku zaplanowano dokrętki i poprawki scenariusza, a w tle mówi się także o możliwych zmianach w obsadzie. Owszem, ta imponująca obsada wciąż może się powiększyć.

Scenariusz wciąż ewoluuje, a oficjalnie odpowiadają za niego Stephen McFeely i Michael Waldron. Historia wprowadzi do MCU Doktora Dooma, którego ma zagrać Robert Downey Jr. – tym razem nie jako Iron Man, lecz legendarny czarnoksiężnik i naukowiec Marvela. W obsadzie znajdziemy m.in. Paula Rudda (Ant-Man), Iana McKellena (Magneto) czy Pedro Pascala (Reed Richards). Ale to już wiemy. Nie wiemy jednak o licznych niespodziankach, które najwyraźniej szykują twórcy.

Marvel od lat słynie z intensywnego przepisywania scenariuszy i licznych dokrętek w trakcie produkcji. Ogromna liczba gwiazd związanych z Doomsday dodatkowo komplikuje harmonogram, przez co wiele scen może zostać nagranych na nowo, a niektóre kontrakty – renegocjowane. Mimo chaosu, film ma już zaplanowaną premierę – 18 grudnia 2026 roku w kinach i IMAX. Do tego czasu jednak fani powinni przygotować się na kolejne doniesienia o zmianach. Tymczasem zobaczcie jak może wyglądać Doktor Doom – ujawniono to na pierwszych grafikach.

