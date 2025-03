Ta postać na pewno nie powróci w Avengersach. Jest ważna deklaracja gwiazdy

Wciąż nie wiadomo, czy zgodnie z planami zdjęcia do Avengers: Doomsday rozpoczną się w kwietniu bieżącego roku. Niedawno pojawiły się plotki, że scenariusz do filmu wciąż nie jest ukończone i nawet sam Marvel nie wie, kto ostatecznie pojawi się w filmie, przez co niektórzy aktorzy mogą nie być dostępni w wymaganym terminie. Mimo to reżyserzy, czyli bracia Russo, już wiedzą, ile będzie trwać piąta część Avengers oraz Secret Wars. W obu filmach pojawi się mnóstwo postaci z MCU, zarówno nowych, jak i tych doskonale znanych fanom. Jednak widzowie nie mająco liczyć na powrót Natashy Romanoff. Aktorka udzieliła niedawno wywiadu w których potwierdziła, że ta wersja Czarnej Wdowy jest martwa.

Scarlett Johansson potwierdziła, że Czarna Wdowa jest martwa

Chociaż Natasha Romanoff oddała swoje życie w zamian za jeden z Kamieni Nieskończoności w Avengers: Koniec gry w 2019 roku, to Johansson powróciła do tej roli już rok później w filmie Czarna Wdowa. Produkcja rozgrywała się przed wydarzeniami z Kapitana Ameryki: Wojna bohaterów i obecnie nie ma żadnych przesłanek, że Scarlett Johnasson miałaby wrócić do tej postaci.