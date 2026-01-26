Zaloguj się lub Zarejestruj

W przypadku sukcesu Avengers: Doomsday kolejny film z serii przejdzie diametralną zmianę

Jakub Piwoński
Marvel uzależnia dalsze losy finału Sagi Multiwersum od wyników grudniowej premiery.

W 2026 roku Marvel przywraca Avengers. Do kin 18 grudnia trafi Avengers: Doomsday, pierwszy od lat wspólny film drużyny i jednocześnie kluczowy punkt rozwijającego się właśnie MCU. Stawka jest wysoka, bo widowisko wejdzie na ekrany w bezpośredniej konkurencji z trzecią Diuną Denisa Villeneuve’a, a jego wynik finansowy i odbiór widzów mają zadecydować o dalszych planach studia.

Jeśli Avegers: Doomsday wypali, Avengers: Secret Wars zostanie podzielone na dwa filmy

Z informacji zza kulis wynika, że Doomsday wciąż powstaje w dość płynnych warunkach. Na wiosnę zaplanowano dokrętki, a projekt ma być rozwijany równolegle z Avengers: Secret Wars, do których zdjęcia ruszą latem. Co istotne, coraz częściej mówi się, że finał sagi może nie zmieścić się w jednym filmie. Jeśli Doomsday spełni oczekiwania Disneya, Secret Wars mogą zostać rozbite na dwie części, co w praktyce stworzyłoby nieoficjalną trylogię Avengers. To ryzykowny manewr, bo decyzje zapadają jeszcze w trakcie produkcji, ale bracia Russo – reżyserzy obu projektów – podobno od początku zakładają elastyczną konstrukcję fabuły. Dla Marvela byłaby to szansa na spokojniejsze domknięcie uniwersum i przygotowanie gruntu pod kolejną fazę, w tym zapowiadaną już Sagę Mutantów i nowy film o X-Men.

Przypomnijmy, jak to z mścicielami było dotychczas. Dotychczasowa seria Avengers była budowana stopniowo i zawsze pełniła rolę punktów kulminacyjnych całych faz MCU. Pierwszy film z 2012 roku połączył bohaterów znanych z solowych produkcji i stał się dowodem, że filmowe uniwersum Marvela działa. Przełom nastąpił wraz z Avengers: Wojna bez granic z 2018 roku, który zakończył się bezprecedensowym cliffhangerem i pierwszą pełnoprawną porażką superbohaterów. Rok później historia została domknięta w Avengers: Koniec gry, filmie pierwotnie zapowiadanym jako druga część Wojny bez granic, ale ostatecznie funkcjonującym jako osobny tytuł. Ten dwuetapowy finał stał się jednym z największych wydarzeń w historii hollywidzkich blockbusterów.

Doomsday ma wyróżniać się wyjątkowym rozmachem i długim metrażem, a obsada łączy gwiazdy MCU z aktorami znanymi z filmów o X-Men. Wśród nazwisk są m.in. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen oraz Robert Downey Jr. Warto przypomnieć, że Avengers: Doomsday zadebiutuje 18 grudnia, natomiast Secret Wars są obecnie planowane na grudzień 2027 roku. Od tego, jak widzowie przyjmą tegoroczny powrót Avengers, może zależeć przyszłość całego filmowego uniwersum Marvela.

