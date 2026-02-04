Zaloguj się lub Zarejestruj

SkyShowtime stało się właśnie idealnym miejscem do nadrobienia serii Jurassic World

Jakub Piwoński
2026/02/04 10:30
Siódma odsłona, która okazała się wielkim hitem, trafiła do SkyShowtime, a wraz z nią inne filmy serii.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jakie filmy trafią do SkyShowtime w lutym. Jednym z nich jest gigantyczny kinowy hit studia Universal. Jurassic World: Odrodzenie w końcu jest już dostępny w ofercie SkyShowtime, dając widzom idealną okazję, by nadrobić seans lub wrócić do widowiska w domowym zaciszu. To jedna z najgłośniejszych premier streamingowych tej zimy – zarówno dla tych, którzy nie zdążyli do kina, jak i fanów planujących powtórkę spektakularnej przygody z dinozaurami w roli głównej.

Jurassic World Odrodzenie
Jurassic World Odrodzenie

Jurassic World Odrodzenie trafia na SkyShowtime obok innych filmów z serii

Film odniósł ogromny sukces kinowy, zarabiając globalnie 869 146 189 dolarów. Tym samym stał się jednym z pięciu najbardziej dochodowych filmów wyprodukowanych w USA oraz jednym z największych hitów 2025 roku. Siódma odsłona kultowej serii tylko potwierdziła, że marka Jurassic World wciąż przyciąga miliony widzów na całym świecie. Co ważne, w planach jest już realizacja ósmej odsłony cyklu.

Przypomnijmy, że film zabiera nas pięć lat po wydarzeniach z Jurassic World: Dominion. Zmieniony przez człowieka klimat Ziemi okazuje się nieprzyjazny dla prehistorycznych gadów, które przetrwały jedynie w odizolowanych, równikowych rejonach globu. Grupa specjalistów wyrusza do dawnego ośrodka badawczego Parku Jurajskiego, by zdobyć DNA trzech najpotężniejszych dinozaurów – klucz do opracowania leku ratującego ludzkie życie. Misja szybko zamienia się w walkę o przetrwanie w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi.

Film wyreżyserował Gareth Edwards, a w obsadzie znaleźli się m.in. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey oraz Mahershala Ali. Warto dodać, że podczas dystrybucji kinowej i VOD poprzednie filmy z serii Jurassic Park i Jurassic World chwilowo nie były dostępne online. Teraz jednak wszystkie części, poza szóstą odsłoną Dominion, można obejrzeć w SkyShowtime, co czyni platformę idealnym miejscem do nadrobienia całej kultowej franczyzy w domowym zaciszu.

