SkyShowtime stało się właśnie idealnym miejscem do nadrobienia serii Jurassic World

Siódma odsłona, która okazała się wielkim hitem, trafiła do SkyShowtime, a wraz z nią inne filmy serii.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jakie filmy trafią do SkyShowtime w lutym. Jednym z nich jest gigantyczny kinowy hit studia Universal. Jurassic World: Odrodzenie w końcu jest już dostępny w ofercie SkyShowtime, dając widzom idealną okazję, by nadrobić seans lub wrócić do widowiska w domowym zaciszu. To jedna z najgłośniejszych premier streamingowych tej zimy – zarówno dla tych, którzy nie zdążyli do kina, jak i fanów planujących powtórkę spektakularnej przygody z dinozaurami w roli głównej.

Jurassic World Odrodzenie trafia na SkyShowtime obok innych filmów z serii

Film odniósł ogromny sukces kinowy, zarabiając globalnie 869 146 189 dolarów. Tym samym stał się jednym z pięciu najbardziej dochodowych filmów wyprodukowanych w USA oraz jednym z największych hitów 2025 roku. Siódma odsłona kultowej serii tylko potwierdziła, że marka Jurassic World wciąż przyciąga miliony widzów na całym świecie. Co ważne, w planach jest już realizacja ósmej odsłony cyklu.