Czarna Pantera oficjalnie wraca do MCU. Nowy zwiastun Avengers: Doomsday zapowiada oczekiwane połączenie postaci

Avengers: Doomsday – czwarty zwiastun prezentuje powrót Czarnej Pantery
Nowy materiał skupia się głównie na Shuri, w którą wciela się Letitia Wright. Bohaterka jako Czarna Pantera powróci w nowym filmie, a wraz z nią Namor i Namora. Największe wrażenie robi jednak finał sekwencji, w której Shuri, M’Baku i wojownicy Wakandy przemierzają pustynny krajobraz. Nie jest jasne, czy to Pustka znana z wcześniejszych produkcji, czy fragment Ziemi, lecz ich marsz kończy się spotkaniem z Benem Grimmem, znanym jako Coś z Fantastycznej Czwórki.
Czwarty teaser domyka serię zapowiedzi, które stopniowo odkrywały karty filmu. Wcześniejsze materiały potwierdziły powrót Steve’a Rogersa granego przez Chrisa Evansa, poświęciły uwagę Thorowi oraz zaprezentowały mutantów z uniwersum X-Men, na czele z Profesorem X i Magneto. Teraz Marvel wyraźnie akcentuje łączenie kolejnych franczyz i drużyn, przygotowując grunt pod największe wydarzenie fazy.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: Anthony’ego Mackiego jako Kapitana Amerykę, Sebastiana Stana jako Zimowego Żołnierza, Paula Rudda jako Ant Mana, Pedro Pascala jako Reeda Richardsa oraz Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Rok później, 17 grudnia 2027, do kin trafi kontynuacja zatytułowana Avengers: Secret Wars.
