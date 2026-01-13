Czarna Pantera oficjalnie wraca do MCU. Nowy zwiastun Avengers: Doomsday zapowiada oczekiwane połączenie postaci

Po trzech poprzednich zwiastunach, w którym ostatni skupiał się wokół powrotu postaci z X-Menów, Marvel Studios podzieliło się kolejną, czwartą już zapowiedzią Avengers: Doomsday. Tym razem bohaterami materiału są Czarna Pantera, Namor oraz Fantastyczna Czwórka. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Avengers: Doomsday – czwarty zwiastun prezentuje powrót Czarnej Pantery

Nowy materiał skupia się głównie na Shuri, w którą wciela się Letitia Wright. Bohaterka jako Czarna Pantera powróci w nowym filmie, a wraz z nią Namor i Namora. Największe wrażenie robi jednak finał sekwencji, w której Shuri, M’Baku i wojownicy Wakandy przemierzają pustynny krajobraz. Nie jest jasne, czy to Pustka znana z wcześniejszych produkcji, czy fragment Ziemi, lecz ich marsz kończy się spotkaniem z Benem Grimmem, znanym jako Coś z Fantastycznej Czwórki.