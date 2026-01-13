Zaloguj się lub Zarejestruj

Czarna Pantera oficjalnie wraca do MCU. Nowy zwiastun Avengers: Doomsday zapowiada oczekiwane połączenie postaci

Radosław Krajewski
2026/01/13 15:11
Marvel wypuścił czwarty zwiastun nowej odsłony Avengersów, tym razem skupionej wokół Czarnej Pantery i Wakandy.

Po trzech poprzednich zwiastunach, w którym ostatni skupiał się wokół powrotu postaci z X-Menów, Marvel Studios podzieliło się kolejną, czwartą już zapowiedzią Avengers: Doomsday. Tym razem bohaterami materiału są Czarna Pantera, Namor oraz Fantastyczna Czwórka. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Avengers: Doomsday – czwarty zwiastun prezentuje powrót Czarnej Pantery

Nowy materiał skupia się głównie na Shuri, w którą wciela się Letitia Wright. Bohaterka jako Czarna Pantera powróci w nowym filmie, a wraz z nią Namor i Namora. Największe wrażenie robi jednak finał sekwencji, w której Shuri, M’Baku i wojownicy Wakandy przemierzają pustynny krajobraz. Nie jest jasne, czy to Pustka znana z wcześniejszych produkcji, czy fragment Ziemi, lecz ich marsz kończy się spotkaniem z Benem Grimmem, znanym jako Coś z Fantastycznej Czwórki.

Czwarty teaser domyka serię zapowiedzi, które stopniowo odkrywały karty filmu. Wcześniejsze materiały potwierdziły powrót Steve’a Rogersa granego przez Chrisa Evansa, poświęciły uwagę Thorowi oraz zaprezentowały mutantów z uniwersum X-Men, na czele z Profesorem X i Magneto. Teraz Marvel wyraźnie akcentuje łączenie kolejnych franczyz i drużyn, przygotowując grunt pod największe wydarzenie fazy.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: Anthony’ego Mackiego jako Kapitana Amerykę, Sebastiana Stana jako Zimowego Żołnierza, Paula Rudda jako Ant Mana, Pedro Pascala jako Reeda Richardsa oraz Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma.

Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Rok później, 17 grudnia 2027, do kin trafi kontynuacja zatytułowana Avengers: Secret Wars.

Popkultura
zwiastun
film
Marvel
superbohaterowie
Avengers
MCU
Czarna Pantera
Letitia Wright
Marvel Studios
Fantastyczna czwórka
Namor
Avengers: Doomsday
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

