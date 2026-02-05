Najbardziej oczekiwana kontynuacja hitu science fiction już wkrótce doczeka się zwiastuna. Aktor zdradził zbyt wiele

Pierwszy materiał z filmu może pojawić się w sieci w każdej chwili.

Pierwszy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia jest już gotowy i według najnowszych informacji może zadebiutować w sieci szybciej, niż wielu się spodziewa. Nową wskazówkę dotyczącą promocji filmu ujawnił Timothée Chalamet, który ponownie wcieli się w Paula Atrydę w trzeciej odsłonie epickiej sagi science fiction od Denisa Villeneuve’a. Diuna: Część trzecia – pierwszy zwiastun filmu jest już gotowy Aktor pojawił się w francuskim programie telewizyjnym Quotidien, gdzie zdradził, że prace nad pierwszym trailerem zostały już zakończone. Nie podał konkretnej daty publikacji, jednak w sieci natychmiast pojawiły się spekulacje. Fani podejrzewają, że Warner Bros. może wykorzystać jedno z największych medialnych wydarzeń roku, czyli Super Bowl, aby oficjalnie zaprezentować zapowiedź filmu.

Timothée potwierdził podczas dzisiejszego nagrania programu Quotidien (który zostanie wyemitowane w przyszłym tygodniu), że zwiastun filmu Diuna: Część trzecia jest już gotowy i powinien ukazać się wkrótce. Wczytywanie ramki mediów. Obecnie nie wiadomo, kiedy zwiastun Diuny 3 miałby zadebiutować w sieci. Warner Bros. rzadko promuje swoje widowiska podczas Super Bowl, co nie znaczy, że nie wykorzysta tego futbolowego święta, aby przed nim zaprezentować swój materiał. Tym bardziej że podczas finału emitowane będą inne zwiastuny głośnych filmów, w tym Toy Story 5, czy The Mandalorian & Grogu. Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve, twórca dwóch poprzednich części. Trzecia odsłona bazuje na powieści Mesjasz Diuny z 1969 roku autorstwa Franka Herberta i kontynuuje historię Paula Atrydy po wydarzeniach z wcześniejszych filmów.

W obsadzie, obok Chalameta, znaleźli się Zendaya jako Chani, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Josh Brolin jako Gurney Halleck oraz Rebecca Ferguson jako Lady Jessica. W produkcji pojawią się także Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda i Ida Brooke jako Ghanima Atryda. W nieujawnionej jeszcze roli wystąpi również Robert Pattinson. Powieść Mesjasz Diuny kontynuuje historię Paula Atrydy, znanego i budzącego lęk jako Muad’Dib. Jako imperator znanego wszechświata posiada władzę większą, niż kiedykolwiek powinien mieć jeden człowiek. Czczony przez fanatycznych Fremenów jako religijny symbol, musi zmierzyć się z wrogością rodów politycznych, które odsunął od władzy, oraz ze spiskiem rodzącym się w jego najbliższym otoczeniu. Gdy ród Atrydów zaczyna chwiać się pod wpływem intryg wrogów, największe zagrożenie dotyczy Chani i nienarodzonego dziedzica dynastii. Przypomnijmy, że oficjalnie premiera filmu Diuna: Część trzecia zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

