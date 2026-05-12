Nadchodzi nowa adaptacja arcydzieła science fiction. Opowie historię, która została zignorowana w filmach

To zapomniany bohater wojny z obcą cywilizacją. Teraz twórcy nowej produkcji chcą oddać mu hołd.

Wojna światów autorstwa H. G. Wellsa to jedna z najważniejszych powieści w historii science fiction. Opowieść o inwazji Marsjan na Ziemię inspirowała twórców przez dekady i doczekała się niezliczonych adaptacji. Jedną z najbardziej znanych pozostaje film Wojna światów w reżyserii Steven Spielberg. Foto: YouTube/History Inside A Nutshell Wojna światów – nowy komiks przedstawi mało znaną historię statku walczącego z obcymi Mimo że produkcja z 2005 roku doskonale oddała skalę zagrożenia i atmosferę beznadziei, pominęła jeden z najbardziej pamiętnych fragmentów książki. Chodzi o heroiczną walkę pancernika HMS Thunder Child.

W oryginalnej powieści fikcyjny okręt osłania flotę statków ewakuacyjnych i staje do nierównego pojedynku z trzema marsjańskimi trójnogami. Załodze udaje się zniszczyć dwa z nich, a następnie staranować trzeci, nawet gdy sam statek tonie. Poświęcenie Thunder Child daje cywilom czas potrzebny do ucieczki. Teraz ta legendarna scena doczeka się własnej adaptacji. Titan Comics zapowiedziało powieść graficzną War of the Worlds: Thunder Child, która skupi się na losach załogi od pierwszych dni inwazji aż po ich dramatyczny finał. Nowy komiks będzie rozgrywał się równolegle do wydarzeń znanych z książki Wellsa. Autorzy pokażą nie tylko starcie z Marsjanami, ale także napięcia wśród ludzi próbujących zachować porządek w świecie stojącym na skraju upadku.

Za scenariusz odpowiadają Matt Hardy, znany z Cadavers i Last Exit to Brighton, oraz Rob Jones, autor Hell in Stalingrad. Ilustracje przygotowuje Kevin Castaniero, który pracował wcześniej przy The Reason for Dragons i Cocaine Disco. Postanowiliśmy stworzyć historię, która będzie współczesna i przystępna dla nowych czytelników, a jednocześnie dostarczy satysfakcji fanom książki, musicalu i innych adaptacji dzieła Wellsa – tłumaczą autorzy. Thunder Child od lat uchodzi za jeden z najbardziej niedocenianych elementów Wojny światów. To właśnie ta sekwencja po raz pierwszy daje czytelnikom nadzieję i pokazuje, że ludzkość potrafi przeciwstawić się pozornie niepokonanemu przeciwnikowi. War of the Worlds: Thunder Child trafi do sprzedaży już 2 czerwca 2026 roku. Dla fanów klasycznej science fiction oraz miłośników komiksów może to być jedna z najciekawszych premier tego roku. Obecnie nie wiadomo, czy i kiedy komiks zostanie wydany również w Polsce.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.