Avatar: Ogień i popiół w nowym zwiastunie. Epickie widowisko od Jamesa Camerona

Radosław Krajewski
2025/09/25 15:09
0

To będzie jedna z najbardziej spektakularnych produkcji ostatnich lat.

Już w przyszłym tygodniu do kin powraca Avatar: Istota wody, aby przez tydzień widzowie mogli odpowiednio przygotować się na premierę trzeciej części. Disney wykorzysta ten czas, aby promować nadchodzące Avatar: Ogień i popiół i w tym celu wypuszczono nowy zwiastun. Niedawno mogliśmy zobaczyć kolejne zdjęcia z filmu, a teraz wytwórnia zaprezentowała zupełnie nowy materiał, pokazujący trzecią część słynnej serii od Jamesa Cameron w akcji. Najnowszy trailer zobaczycie poniżej.

Avatar: Ogień i popiół – nowy zwiastun filmu

W filmie Avatar: Ogień i popiół James Cameron zabiera widzów z powrotem na Pandorę w nowej przygodzie z byłym żołnierzem piechoty morskiej, a obecnie przywódcą Na’vi, Jake’em Sullym (Sam Worthington), wojowniczką Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) oraz rodziną Sullych – czytamy w oficjalnym opisie.

W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald.

Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

