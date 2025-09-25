Avatar: Ogień i popiół w nowym zwiastunie. Epickie widowisko od Jamesa Camerona

Już w przyszłym tygodniu do kin powraca Avatar: Istota wody, aby przez tydzień widzowie mogli odpowiednio przygotować się na premierę trzeciej części. Disney wykorzysta ten czas, aby promować nadchodzące Avatar: Ogień i popiół i w tym celu wypuszczono nowy zwiastun. Niedawno mogliśmy zobaczyć kolejne zdjęcia z filmu, a teraz wytwórnia zaprezentowała zupełnie nowy materiał, pokazujący trzecią część słynnej serii od Jamesa Cameron w akcji. Najnowszy trailer zobaczycie poniżej.
Avatar: Ogień i popiół – nowy zwiastun filmu
W filmie Avatar: Ogień i popiół James Cameron zabiera widzów z powrotem na Pandorę w nowej przygodzie z byłym żołnierzem piechoty morskiej, a obecnie przywódcą Na’vi, Jake’em Sullym (Sam Worthington), wojowniczką Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) oraz rodziną Sullych – czytamy w oficjalnym opisie.
