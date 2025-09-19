Avatar 3 z nowym zdjęciem. Zaprezentowano podniebnych handlarzy Na’vi i zapowiedziano wielką bitwę z prawdziwym ogniem

James Cameron znów udowadnia, że nie boi się przesuwać granic technologii filmowej. Trzecia część serii, zatytułowana Avatar: Ogień i popiół, zapowiada się na jedno z najbardziej widowiskowych przedsięwzięć w historii kina. Twórcy kontynuują wykorzystywanie zaawansowanych efektów komputerowych, ale tym razem postanowili również sięgnąć po klasyczne, praktyczne metody realizacji. Jak zdradzono, w jednej z kluczowych sekwencji walki w powietrzu na planie wykorzystano prawdziwy ogień.
Avatar: Ogień i popiół – nowe zdjęcie przedstawia podniebnych handlarzy
W tej scenie pokojowo nastawieni podniebni kupcy Wind Traders, dowodzeni przez postać Peylaka granego przez Davida Thewlisa, zostają zaatakowani przez nową, mroczną frakcję Na’vi, znanych jako klan Mangkwan. Będzie to spektakularna bitwa w przestworzach, która mimo imponujących efektów wizualnych powstała w dużej mierze przy użyciu fizycznych dekoracji i rekwizytów.
„Chcemy, by widzowie naprawdę poczuli żar” – zapowiada reżyser drugiej ekipy Garrett Warren, opisując scenę jako „skrzyżowanie abordażu statku pirackiego z walką powietrzną, w której ikrany, czyli latające stworzenia, poruszają się niczym odrzutowce”.
Na potrzeby tej sekwencji zbudowano ogromne elementy scenografii, w tym aluminiowe sterowce długości 30 metrów oraz realistyczne makiety ikranów, na których wykonywano akrobacje kaskaderskie.
Steve [Brown, koordynator kaskaderów] musiał zeskakiwać z poruszającego się ptaka dokładnie tak, jak robią to wojownicy z klanu Mangkwan. Było przy tym kilka naprawdę widowiskowych lądowań twarzą w ziemię - zdradza Warren.
Mimo że akcja filmu rozgrywa się w fantastycznym świecie Pandory, Cameron nie zamierza rezygnować z realizmu:
To przecież Jim Cameron. Nie robimy rzeczy na niby - śmieje się Warren.
W filmie Avatar: Ogień i popiół James Cameron zabiera widzów z powrotem na Pandorę w nowej przygodzie z byłym żołnierzem piechoty morskiej, a obecnie przywódcą Na’vi, Jake’em Sullym (Sam Worthington), wojowniczką Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) oraz rodziną Sullych – czytamy w oficjalnym opisie.
W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald.
Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku.
