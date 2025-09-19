Avatar 3 z nowym zdjęciem. Zaprezentowano podniebnych handlarzy Na’vi i zapowiedziano wielką bitwę z prawdziwym ogniem

James Cameron znów udowadnia, że nie boi się przesuwać granic technologii filmowej. Trzecia część serii, zatytułowana Avatar: Ogień i popiół, zapowiada się na jedno z najbardziej widowiskowych przedsięwzięć w historii kina. Twórcy kontynuują wykorzystywanie zaawansowanych efektów komputerowych, ale tym razem postanowili również sięgnąć po klasyczne, praktyczne metody realizacji. Jak zdradzono, w jednej z kluczowych sekwencji walki w powietrzu na planie wykorzystano prawdziwy ogień.

Avatar: Ogień i popiół – nowe zdjęcie przedstawia podniebnych handlarzy

W tej scenie pokojowo nastawieni podniebni kupcy Wind Traders, dowodzeni przez postać Peylaka granego przez Davida Thewlisa, zostają zaatakowani przez nową, mroczną frakcję Na’vi, znanych jako klan Mangkwan. Będzie to spektakularna bitwa w przestworzach, która mimo imponujących efektów wizualnych powstała w dużej mierze przy użyciu fizycznych dekoracji i rekwizytów.