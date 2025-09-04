Avatar: Istota wody wraca do kin. Zwiastun i nowy plakat ponownego wydania filmu przed premierą trzeciej części

Widzowie będą mieli okazję przypomnieć sobie wydarzenia z poprzedniej odsłony serii przed premierą Avatara: Ogień i popiół.

Jeszcze pod koniec lipca zadebiutował pierwszy zwiastun Avatara: Ogień i popiół, ale Disney przygotował na ten rok jeszcze jedną niespodziankę dla fanów serii Jamesa Camerona. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami druga część, Avatar: Istota wody, będący jedną z najbardziej kasowych filmów w historii, powróci do kin na wyjątkowe, tygodniowe pokazy w formacie 3D. Limitowane seanse rozpoczną się 3 października i będą dostępne na całym świecie, w tym również w Polsce, oferując widzom szansę ponownego zanurzenia się w magicznym świecie Pandory na dużym ekranie, zaledwie parę miesięcy przed debiutem trzeciej części serii. Avatar: Istota wody – zwiastun powrotu filmu do kin Film, który miał swoją premierę w grudniu 2022 roku, odniósł ogromny sukces, zarabiając ponad 2,3 miliarda dolarów na całym świecie i zdobywając Oscara za najlepsze osiągnięcia w efektach wizualnych. Produkcja, wyreżyserowana przez Jamesa Camerona, zachwyciła widzów zapierającymi dech w piersiach krajobrazami Pandory oraz emocjonującą historią rodziny Sully.

W rolach głównych znaleźli się: Sam Worthington jako Jake Sully, Zoe Saldaña jako Neytiri, a także Sigourney Weaver, Stephen Lang i Kate Winslet. Do obsady dołączyli także młodzi aktorzy, tacy jak Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass oraz Jack Champion. Akcja Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad dekadę po wydarzeniach z pierwszego filmu. Historia skupia się na rodzinie Sully, Jake’u, Neytiri i ich dzieciach, którzy zmuszeni są opuścić swój dom i stawić czoła nowym wyzwaniom. Przemierzając nieznane regiony Pandory, spotykają nowe kultury Na’vi oraz egzotyczne morskie stworzenia. W obliczu niebezpieczeństw i tragedii rodzina Sully trzyma się razem, traktując jedność jako swoją największą siłę.

Wraz z zapowiedzią re-premiery, studio Walt Disney Studios udostępniło nowy zwiastun zatytułowany Experience it in 3D, który podkreśla widowiskowe sekwencje morskie i wizualną maestrię filmu. Towarzyszy mu także nowy plakat promujący wydarzenie. Pokazy w formacie IMAX i 3D mają na celu ponowne zanurzenie widzów w oszałamiającym świecie Pandory, który ustanowił nowe standardy dla kinematografii. Wróć na Pandorę i przeżyj Avatar: Droga wody na wielkim ekranie w IMAX i 3D przez jeden tydzień, począwszy od 3 października 2025 roku – zachęca oficjalna zapowiedź. Limitowane seanse są nie tylko okazją do ponownego doświadczenia tej epickiej przygody, ale także idealnym momentem na przygotowanie się do premiery trzeciej części serii, która zapowiada się równie spektakularnie. Avatar: Istota wody jest także dostępny w streamingu na platformie Disney+.

