Avatar 4 i 5 nadal żyją. Pandora rusza dalej, ale James Cameron nie może liczyć na święty spokój

Po miesiącach spekulacji o kosztach, ryzyku i przyszłości całej serii, obóz Avatara znów wysyła sygnał ostrożnego optymizmu. Producentka Rae Sanchini przekonuje, że Avatar 4 i Avatar 5 idą naprzód „pełną parą”, choć same daty premier wyznaczone na 2029 i 2031 nadal pozostają jedynie wstępnym planem.

To istotna zmiana tonu, bo jeszcze niedawno wokół Pandory unosiła się wyraźna niepewność. Sanchini ujawniła, że zespół Lightstorm jest dziś zajęty budżetowaniem, planowaniem harmonogramu i budową nowego procesu technologicznego dla dwóch kolejnych filmów. Innymi słowy: scenariusze są gotowe, prace koncepcyjno-produkcyjne trwają, ale studio nadal porządkuje zaplecze techniczne, zanim poda bardziej twardy kalendarz. Co ważne, sama producentka przyznała też wprost, że terminy 2029 i 2031 są na razie „napięte”.

I właśnie ten detal brzmi dziś ważniej niż samo efektowne „cała naprzód”. Avatar nie jest franczyzą, którą da się rozpędzić wyłącznie siłą marki. To projekt zależny od gigantycznych budżetów, długich cykli technologicznych i bardzo konkretnej matematyki box office’u. Wcześniej sam James Cameron przyznawał, że przyszłość części czwartej i piątej nie jest automatycznie zagwarantowana, a koszty produkcji pozostają ogromne. Pisaliśmy już w marcu, że reżyser nie traktuje dalszych odsłon jako pewnika, mimo że część materiału do Avatara 4 została już wcześniej nakręcona.

Tym ciekawiej wypada szerszy kontekst. Avatar: Ogień i Popiół wszedł do kin 19 grudnia 2025 roku, następnie przekroczył miliard dolarów globalnego box office’u, a według bieżących danych dobił już do około 1,486 mld dolarów na świecie. Jednocześnie film zdobył Oscara za Najlepsze Efekty Specjalne, co po raz kolejny potwierdziło, że Cameron nadal technologicznie gra w osobnej lidze. Z drugiej strony to wciąż wynik niższy od dwóch poprzednich części, więc sukces artystyczno-techniczny nie skasował całkowicie pytań o to, jak drogie może być dalsze pompowanie tej marki.

Dodatkowo seria nie znika dziś z obiegu, tylko przechodzi w tryb podtrzymywania zainteresowania. Fire and Ash trafił już do dystrybucji cyfrowej, a Disney nadal aktywnie eksploatuje markę zarówno w komunikacji korporacyjnej, jak i parkowej. To oznacza, że Pandora nie weszła w stan hibernacji, a raczej czeka na decyzję, jak kosztownie i jak szybko warto pchnąć ją dalej.