Hollywood jest uzależnione od poprawności politycznej? Były szef Amazona uderza w branżę

Według Roya Price’a ostrożność i brak odwagi kreatywnej mogą kosztować kino miliardy.
Czy Hollywood samo podcina sobie skrzydła? Tak twierdzi Roy Price, który w głośnym tekście dla New York Times wskazuje, że współczesna branża filmowa zbyt bardzo boi się reakcji widzów – i przez to traci to, co kiedyś przyciągało tłumy do kin.
Według byłego szefa Amazon Studios problem leży w kierunku, jaki obrało Hollywood w ostatniej dekadzie. Jego zdaniem branża zbyt mocno uzależniła się od sequeli, rebootów i bezpiecznych wyborów, jednocześnie odchodząc od filmów, które po prostu mają bawić, wzruszać i dostarczać czystej rozrywki. Price wskazuje, że produkcje takie jak Projekt Hail Mary, czy Pomoc domowapokazują rosnące zapotrzebowanie nie związane z wielkimi franczyzami. Co więcej, ich sukces miał przełożyć się na wzrost box office’u o około 20% względem ubiegłego roku.
Najbardziej kontrowersyjna część jego wypowiedzi dotyczy jednak zmian kulturowych w branży. Price uważa, że twórcy i studia zaczęli zbyt mocno „pilnować się” pod kątem tego, co wypada pokazywać na ekranie, a co może zostać źle odebrane. W efekcie – jego zdaniem – kino straciło część swojej odwagi, luzu i bezkompromisowości.
Dionizyjskie elementy rozrywki – bezczelność, otwartość seksualna czy dosadny humor – zostały odsunięte na bok. Nad procesem twórczym zawisła wyraźna obawa przed powiedzeniem lub pokazaniem czegoś niewłaściwego.
W praktyce oznacza to, że – według Price’a – decyzje o tym, jakie filmy powstają, coraz częściej są uzależnione nie tylko od potencjału komercyjnego, ale też od czynników kulturowych i politycznych. Problem w tym, że w całym tym procesie łatwo zapomnieć o najważniejszym: czy widzowie w ogóle chcą iść na dany film do kina.
To spojrzenie wpisuje się w szerszą debatę o kondycji współczesnego Hollywood. Filmy superbohaterskie zarabiają dziś znacznie mniej niż dekadę temu, a kolejne rebooty coraz częściej spotykają się z chłodnym przyjęciem. Czy więc stoimy u progu zmiany? Price jest przekonany, że tak – i że rok 2026 może być momentem, w którym studia na nowo odkryją siłę oryginalnych historii. Jeśli sukces takich produkcji jak Projekt Hail Mary się utrzyma, Hollywood może być zmuszone do przemyślenia swojej strategii.