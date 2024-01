Hogwarts Legacy dokonało czegoś niemożliwego. Nie zdarzyło się to od 2008 roku

Najnowsza produkcja studia Avalanche Software nie miała sobie równych.

Hogwarts Legacy może pochwalić się niesamowitymi wynikami sprzedaży. Najnowszy tytuł skierowany do miłośników Harry’ego Pottera od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, które – jak się okazuje – pozwoliło produkcji Avalanche Software dokonać czegoś niemożliwego. Hogwarts Legacy zostało najlepiej sprzedającą się grą w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych i przerwało kilkunastoletnią dominację Call of Duty oraz dzieł Rockstar Games. Hogwarts Legacy zostało najlepiej sprzedającą się grą w 2023 roku i przerwało dominacje serii Call of Duty i gier Rockstar Games Mat Piscatella – przedstawiciel agencji Circana – opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym podzielił się szczegółami na temat sprzedaży gier w 2023 roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, w ubiegłym roku najlepiej sprzedającą się grą w USA było Hogwarts Legacy. Najnowsza produkcja Avalanche Software wyprzedziła m.in. takie tytuły jak Call of Duty: Modern Warfare 3, Madden NFL 24, Marvel’s Spider-Man 2 czy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hogwarts Legacy przerwało tym samym kilkunastoletnią dominację Call of Duty i Rockstar Games. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy to najlepiej sprzedającą się grą w USA było Rock Band. W 2013 roku królowało GTA 5, a pięć lat później na pierwszym miejscu uplasowało się Red Dead Redemption 2. W pozostałych latach gracze ze Stanów Zjednoczonych najchętniej sięgali po gry z serii Call of Duty. Widzimy więc, że najnowszej produkcji Avalanche Software udało się dokonać czegoś naprawdę wielkiego.

