Hogwarts Legacy 2 to „jeden z największych priorytetów” Warner Bros. Discovery

Plany Warner Bros. Discovery nie powinny nikogo specjalnie dziwić. Hogwarts Legacy było bowiem najlepiej sprzedającą się grą w 2023 roku. Co ciekawe, już rok temu informowano, że Hogwarts Legacy 2 znajduje się rzekomo w produkcji. Wygląda jednak na to, że na pełnoprawną zapowiedź wspomnianej produkcji miłośnicy uniwersum Harry’ego Pottera będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.