Andrzej Sapkowski ignorowany przez twórców Wiedźmina. „Nigdy mnie nie słuchają”

Ekipa serialu Wiedźmin od Netflixa nie słucha propozycji Andrzeja Sapkowskiego

Chociaż Andrzej Sapkowski powiedział to ze śmiechem na ustach, to z samej wypowiedzi wynika, że nie jest zadowolony, że jego uwagi nie zostały uwzględnione przy pracy nad serialowym Wiedźminem. Autor dodał, że był ignorowany i lekceważony, gdy zgłaszał do twórców serialu Netflixa swoje propozycje.

No cóż, plan zdjęciowy był niesamowity, wszystko było wow. Ale nie, może dałem im kilka pomysłów, ale oni nigdy mnie nie słuchają. Nigdy mnie nie słuchają, ale to jest normalne, mówią: „Kto to jest? To pisarz, więc nikt”.

Autor Wiedźmina w dalszej części wywiadu przyznał także, że oglądanie ekranizacji swoich własnych dzieł jest dla niego dziwne. Dodał, że pisząc powieści nie myśli obrazami.