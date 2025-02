Disney skasował ekranizację bestsellerowej powieści fantasy. I to już drugi raz?

Dwór cierni i róż ostatecznie nie doczeka się serialowej ekranizacji, a przynajmniej w najbliższych latach. Bestsellerowa seria fantasy dla nastolatków autorstwa Sarah J. Mass doczekała się już sześciu tomów. Pierwszy z nich trafił na rynek już w 2015 roku, a adaptacja została zapowiedziana w 2021 roku. Za projekt miało odpowiadać 20th Television należący do Disneya, ale niemal dokładnie rok temu serwis TVLine poinformował, że serial nie będzie dalej rozwijany. I chociaż przez ostatnie dwanaście miesięcy nic o tym projekcie nie słyszeliśmy, to dopiero teraz kolejne branżowe media, w tym Variety oraz Deadline, potwierdziły te informacje. Tym samym Dwór cierni i róż nie zostanie przeniesiony na mały ekran.

Foto: Charlie Bowater

Dwór cierni i róż skasowany przez Disneya

Okazuje się, że serial mający być transmitowany przez Hulu nie jest rozwijany już od roku, chociaż Variety w lutym 2024 roku otrzymało informację, że „technicznie” nadal trwały nad nim prace, ale obecnie ekranizacja Dworu cierni i róż „nie jest już w aktywnym rozwoju”. Disney posiada prawa do adaptacji tylko do końca lata 2025 roku i jest już pewne, że nie zostaną one przedłużone.