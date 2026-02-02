Zaloguj się lub Zarejestruj

Autor wyciskacza łez z Wiedźmina 3 pracuje przy Wiedźminie 4

Maciej Petryszyn
2026/02/02 20:50
Gry to rozgrywka. Gry to też fabuła. Ale gry to również ścieżka dźwiękowa, która niejednokrotnie potrafi w znakomity sposób uzupełniać dwa pozostałe elementy sukcesu.

W przypadku gry Wiedźmin 3: Dziki Gon soundtrack doczekał się ogromnego uznania. Dość powiedzieć, że po dziś dzień utwory pochodzące z 11-letniej produkcji cieszą się sporą popularnością.

Twórca Wilczej Zamieci pracuje przy Wiedźminie 4

Autorami ścieżki dźwiękowej w Dzikim Gonie byli Marcin Przybyłowicz oraz Mikołaj Stroiński. Ten pierwszy wcześniej współpracował z CD Projekt RED również przy Wiedźminie 2: Zabójcach Królów, a później m.in. przy Gwincie i Cyberpunku 2077. To on był też autorem utworu Wilcza Zamieć, czyli wyciskacza łez, który Geralt i Zoltan mogą usłyszeć w wykonaniu Priscilli w Novigradzie. Teraz okazuje się, że Przybyłowicz pracować będzie również nad nadchodzącym Wiedźminem 4.

W swoim wpisie potwierdził to Paweł Sasko z CD Projekt RED:

Zaprojektowałem tę misję w Wiedźminie 3, by gracz mógł doświadczyć wszystkich kolorów i smaków Novigradu, a Wilcza Zamieć Priscilli miała być emocjonalnym punktem kulminacyjnym, zmianą tempa i chwilą wytchnienia.

Miałem niesamowity zespół, który stworzył wraz ze mną tę scenę.

Utwór napisany przez Olę Motykę, jedną z najlepszych twórczyń utworów do gier w Polsce. Muzykę stworzył Marcin Przybyłowicz, pieprzony legendarny kompozytor, teraz pracujący przy Wiedźminie 4. Do tego zdjęcia Igora Sarzyńskiego, obecnego dyrektora kreatywnego Cyberpunka 2. Zasługują oni na ogromne uznanie.

GramTV przedstawia:

To kolejna ważna informacja w kwestii osób, które pracują przy następcy Dzikiego Gonu. Wszak już od pewnego czasu wiemy, że w szeregach CD Projekt RED znajduje się nowy reżyser dźwięku, Russell Brower. To wieloletni pracownik Blizzarda oraz przede wszystkim trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Emmy.

Niemniej oczekiwania względem Wiedźmina 4 są ogromne i już teraz na tak wczesnym etapie wydaje się, że trudno będzie im sprostać. Nic więc dziwnego, że gra według szacunku posiadać ma jeden z największych budżetów w historii branży, który miałby wynosić około 800 milionów dolarów. Niewiele produkcji było tak drogich, ale też niewiele musiało mierzyć się z takim wyzwaniem.

Źródło:https://x.com/PaweSasko/status/2016277426926424258?s=20

