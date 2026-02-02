Autor wyciskacza łez z Wiedźmina 3 pracuje przy Wiedźminie 4

Gry to rozgrywka. Gry to też fabuła. Ale gry to również ścieżka dźwiękowa, która niejednokrotnie potrafi w znakomity sposób uzupełniać dwa pozostałe elementy sukcesu.
W przypadku gry Wiedźmin 3: Dziki Gon soundtrack doczekał się ogromnego uznania. Dość powiedzieć, że po dziś dzień utwory pochodzące z 11-letniej produkcji cieszą się sporą popularnością.
Twórca Wilczej Zamieci pracuje przy Wiedźminie 4
Autorami ścieżki dźwiękowej w Dzikim Gonie byli Marcin Przybyłowicz oraz Mikołaj Stroiński. Ten pierwszy wcześniej współpracował z CD Projekt RED również przy Wiedźminie 2: Zabójcach Królów, a później m.in. przy Gwincie i Cyberpunku 2077. To on był też autorem utworu Wilcza Zamieć, czyli wyciskacza łez, który Geralt i Zoltan mogą usłyszeć w wykonaniu Priscilli w Novigradzie. Teraz okazuje się, że Przybyłowicz pracować będzie również nad nadchodzącym Wiedźminem 4.
W swoim wpisie potwierdził to Paweł Sasko z CD Projekt RED:
Zaprojektowałem tę misję w Wiedźminie 3, by gracz mógł doświadczyć wszystkich kolorów i smaków Novigradu, a Wilcza Zamieć Priscilli miała być emocjonalnym punktem kulminacyjnym, zmianą tempa i chwilą wytchnienia.
Miałem niesamowity zespół, który stworzył wraz ze mną tę scenę.
Utwór napisany przez Olę Motykę, jedną z najlepszych twórczyń utworów do gier w Polsce. Muzykę stworzył Marcin Przybyłowicz, pieprzony legendarny kompozytor, teraz pracujący przy Wiedźminie 4. Do tego zdjęcia Igora Sarzyńskiego, obecnego dyrektora kreatywnego Cyberpunka 2. Zasługują oni na ogromne uznanie.
Niemniej oczekiwania względem Wiedźmina 4 są ogromne i już teraz na tak wczesnym etapie wydaje się, że trudno będzie im sprostać. Nic więc dziwnego, że gra według szacunku posiadać ma jeden z największych budżetów w historii branży, który miałby wynosić około 800 milionów dolarów. Niewiele produkcji było tak drogich, ale też niewiele musiało mierzyć się z takim wyzwaniem.
