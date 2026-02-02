Autor wyciskacza łez z Wiedźmina 3 pracuje przy Wiedźminie 4

Gry to rozgrywka. Gry to też fabuła. Ale gry to również ścieżka dźwiękowa, która niejednokrotnie potrafi w znakomity sposób uzupełniać dwa pozostałe elementy sukcesu.

W przypadku gry Wiedźmin 3: Dziki Gon soundtrack doczekał się ogromnego uznania. Dość powiedzieć, że po dziś dzień utwory pochodzące z 11-letniej produkcji cieszą się sporą popularnością.

Twórca Wilczej Zamieci pracuje przy Wiedźminie 4

Autorami ścieżki dźwiękowej w Dzikim Gonie byli Marcin Przybyłowicz oraz Mikołaj Stroiński. Ten pierwszy wcześniej współpracował z CD Projekt RED również przy Wiedźminie 2: Zabójcach Królów, a później m.in. przy Gwincie i Cyberpunku 2077. To on był też autorem utworu Wilcza Zamieć, czyli wyciskacza łez, który Geralt i Zoltan mogą usłyszeć w wykonaniu Priscilli w Novigradzie. Teraz okazuje się, że Przybyłowicz pracować będzie również nad nadchodzącym Wiedźminem 4.