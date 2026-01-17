Nowa scena romansowa z Yennefer w Wiedźminie 3

Zaloguj się lub Zarejestruj

Maciej Petryszyn
2026/01/17 23:00
Praca dewelopera różne ma oblicza. Nie zawsze jest to tylko kwestia tego, jak wymyślić nowe mechaniki i wątki, a następnie zaimplementować je w grze.

Czasami twórca musi również coś wcześniej stworzonego wyrzucić. Podobnie było w przypadku gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, ale od czego są moderzy?

Mod do Wiedźmina 3 i nowa scena romansowa z Yennfere

Od kilku lat rozwijana jest modyfikacja do trzeciego Wiedźmina o nazwie Brothers in Arms. Mod ten obecny w środowisku graczy jest praktycznie od premiery gry i za jego sprawą przywrócono setki wyciętych przez CD Projekt RED dialogów, ksiąg i wpisów w dzienniku. Ba, twórcy odnaleźli nawet postacie niezależne, które z tego czy innego powodu nie znalazły się finalnie w W3.

Teraz Brothers in Arms doczekało się kolejnej aktualizacji, a wraz z nią w Dzikim Gonie zagościły kolejne “zaginione kwestie”. Wiele uwagi poświęcono zadaniu “Ostatnie życzenie”, po którego zakończeniu Geralt może spróbować porozmawiać z Yennefer lub też szybko zakończyć rozmowę. Nowa kwestia pojawia się w momencie, gdy zdecydujemy się na tę drugą opcję.

Wtedy między dwójką bohaterów nawiązuje się romantyczna scena i dochodzi do pocałunku, zaś sama Yennefer zauważa, że nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Usunięcie tej wypowiedzi ma jednak paradoksalnie sens, bo w przeszłości dokładnie takie samo zdanie padało już dwukrotnie. Najpierw ze strony Ciri w książce Pani Jeziora, a potem w pierwszym growym Wiedźminie z ust Triss.

Więcej nowych dialogów, których nie ma w normalnej wersji gry, znajdziecie w poniższym wideo:

Modyfikację Brothers In Arms - Ultimate Edition do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon znaleźć można w bazie NexusMod. W momencie pisania tego tekstu została ona już pobrana prawie 70 tysięcy razy.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/the-witcher/ambitious-the-witcher-3-restoration-mod-adds-yet-more-cut-dialogue-to-the-game-including-a-new-yennefer-romance-scene-and-extra-choices-for-its-most-famous-quest/

