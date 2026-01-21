Zaloguj się lub Zarejestruj

CD Projekt Red gra z WOŚP. Fani mogą wylicytować niezwykłe gadżety z Wiedźmina 3 oraz dzień na warszawskim kampusie studia

Radosław Krajewski
2026/01/21 11:20
7
0

Warto zajrzeć, co w tym roku polski deweloper oferuje na aukcjach na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

CD Projekt Red po raz kolejny gra z WOŚP. Z okazji tegorocznego Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już 25 stycznia, studio wystawiło na aukcje kilka absolutnie wyjątkowych przedmiotów i nie tylko, które z pewnością spodobają się fanom Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077, zarówno tych zakochanych w muzyce, jak i marzących o zajrzeniu za kulisy produkcji gier AAA.

CD Projekt Red gra z WOŚP
CD Projekt Red gra z WOŚP

CD Projekt Red gra z WOŚP – wszystkie aukcje polskiego studia na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Pierwszym przedmiotem jest oryginalna partytura muzyczna z koncertu „Wiedźmin: Muzyka Kontynentu”, który odbył się w maju 2025 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie było jednym z kluczowych punktów obchodów 10-lecia premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon i stanowiło prawdziwe święto dla miłośników kultowej ścieżki dźwiękowej.

Na scenie pojawili się m.in. członkowie zespołu Percival Schuttenbach, współtwórcy charakterystycznego brzmienia Kontynentu, a koncert zebrał ogromne uznanie publiczności. Wystawiona na aukcji partytura została podpisana przez kompozytora Marcina Przybyłowicza oraz innych twórców i wykonawców, co czyni ją nie tylko pamiątką z wyjątkowego wydarzenia, ale wręcz muzealnym eksponatem dla kolekcjonera.

Druga aukcja to propozycja dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak naprawdę wygląda produkcja gier od kuchni. Zwycięzca licytacji (wraz z osobą towarzyszącą) spędzi dzień na warszawskim kampusie CD Projekt Red, w tym w nowym, otwartym w 2025 roku budynku, gdzie aktualnie rozwijany jest kolejny Wiedźmin.

Program wizyty obejmuje m.in.:

  • zwiedzanie kampusu i przestrzeni produkcyjnych,
  • warsztaty audio, podczas których uczestnik stworzy własne efekty synchroniczne do fragmentów rozgrywki z Wiedźmina 3,
  • pokaz technik tworzenia dźwięków przy użyciu codziennych przedmiotów (foley),
  • omówienie procesu postprodukcji audio,
  • wspólny lunch z zespołem studia.

GramTV przedstawia:

To niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć, jak rodzą się dźwięki potworów, magia i atmosfera znana z gier CDPR. Aukcja skierowana jest wyłącznie do osób dorosłych, a wydarzenie odbędzie się w 2026 roku, w terminie ustalonym ze zwycięzcą.

Trzecia aukcja to prawdziwy Święty Graal dla fanów uniwersum Wiedźmina. Na licytację trafił winyl ze ścieżką dźwiękową z Wiedźmina 3, opatrzony autografem Andrzej Sapkowski, twórcy literackiego pierwowzoru, oraz imienną dedykacją od Marcina Przybyłowicza, kompozytora muzyki do gry.

Połączenie podpisu autora książkowego Wiedźmina i twórcy jednej z najbardziej cenionych ścieżek dźwiękowych w historii gier wideo sprawia, że mówimy o unikacie. Druga taka okazja może się już nie powtórzyć.

Czasu na licytację jest jeszcze sporo, gdyż aukcje będą dostępne przez kolejne 22 dni. Zakończą się dopiero 12 lutego o godzinie 12:00.

Tagi:

HOT
News
CD Projekt RED
CD Projekt
Wiedźmin
The Witcher
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WOŚP
aukcja
vinyl
Wiedźmin: Muzyka Kontynentu
partytura
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
7
Grze
Gramowicz
Wczoraj 08:49
Silverburg napisał:

Wielgucki przegrał z Owsiakiem proces, gdzie był oskarżony o pomówienia, także jego opinie są mało wiarygodne.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jerzy-Owsiak-przeprasza-blogera-Piotra-Wielguckiego-za-pomowienia-i-zniewagi-7690561.html

Przyjmuję więc do wiadomości, że wyroki były różne, raz na korzyść jednego, raz na korzyść drugiego.

Jak ktoś nie chce płacić, to nie musi i nic innym do tego, ale krytykowanie dość szlachetnej inicjatywy jest po prostu słabe.

Ustalmy protokół rozbieżności. Bo tu się nie rozumiemy. 

Nie krytykuję "szlachetnej inicjatywy" pomagania innym, krytykuję osobę, która za nią stoi oraz sposób prowadzenia fundacji, która to organizuje.

To tak, jak z Kościołem - który ma grubo brudu pod paznokciami. Idea chrześcijaństwa jest szczytna: równość, miłość, braterstwo. Ale to nie znaczy, że ludzie, którzy siedzą na stolcach w purpurach, nie są (często cholernie) ułomni, i że nie wolno ich "pouczać".

Mnie po prostu nie rusza argument, że jeśli jakaś idea jest szczytna, to ktoś, kto ją głosi i wprowadza ewentualnie w czyn, staje się "świętą krową", której nie wolno dotykać, bo jest pupilkiem systemu.

Wiele osób, w tym publicznych, zmieniło swoje zdanie wobec organizatora, ergo - całej akcji, bo lider tego interesu po prostu nie nadaje się na to stanowisko.

https://www.youtube.com/watch?v=GOEEtWYQqvc

Proszę porównać np. z Ewą Błaszczyk (którą miałem okazję poznać osobiście), prowadzącą fundację "Akogo". Nie słyszałem nigdy, żeby TVP dała jej 24h "darmowego" (sic!) czasu antenowego choć raz w ciągu ostatnich lat. A przecież idea, którą reprezentuje, "jest szlachetna". Zresztą, absolutnie wyświechtanym jest już argument, że podobnego wsparcia nie dostaje np. Caritas. No, ale to pachnie kościółkiem, a państwo mamy świeckie...

Także tu proponuję zakończyć dyskusję na rozbieżnych stanowiskach, bo raczej nie przekonamy się nawzajem do swoich poglądów, gdyż, jak uważam - mówimy o nieco różnych aspektach tego tematu.

W końcu: "Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.",

przeto nie zdradzę, na kogo zapiszę mój procent z podatku w tym roku. ✌️

Silverburg
Gramowicz
Ostatni środa
Grze napisał:

Jeśli odstawię politykę, to niewiele zostanie.

Zaś jeśli chodzi o kontrowersje, to jest ich cała lista, związana głównie z brakiem przejrzystości działania fundacji i samego lidera, jego rodziny i firm powiązanych kapitałowo i właścicielsko. 

Jest google, można sobie poszukać i ocenić samodzielnie. Albo przejrzeć akta sprawy sądowej "Owsiak vs. Wielgucki", jeśli ktoś będzie dociekliwy.

Wielgucki przegrał z Owsiakiem proces, gdzie był oskarżony o pomówienia, także jego opinie są mało wiarygodne.

Jak ktoś nie chce płacić, to nie musi i nic innym do tego, ale krytykowanie dość szlachetnej inicjatywy jest po prostu słabe.

Grze
Gramowicz
Ostatni środa
Silverburg napisał:

Jeśli ostawisz politykę, to nic kontrowersyjnego w tym nie znajdziesz.

Jeśli odstawię politykę, to niewiele zostanie.

Zaś jeśli chodzi o kontrowersje, to jest ich cała lista, związana głównie z brakiem przejrzystości działania fundacji i samego lidera, jego rodziny i firm powiązanych kapitałowo i właścicielsko. 

Jest google, można sobie poszukać i ocenić samodzielnie. Albo przejrzeć akta sprawy sądowej "Owsiak vs. Wielgucki", jeśli ktoś będzie dociekliwy.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112