CD Projekt Red gra z WOŚP. Fani mogą wylicytować niezwykłe gadżety z Wiedźmina 3 oraz dzień na warszawskim kampusie studia

Warto zajrzeć, co w tym roku polski deweloper oferuje na aukcjach na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

CD Projekt Red po raz kolejny gra z WOŚP. Z okazji tegorocznego Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już 25 stycznia, studio wystawiło na aukcje kilka absolutnie wyjątkowych przedmiotów i nie tylko, które z pewnością spodobają się fanom Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077, zarówno tych zakochanych w muzyce, jak i marzących o zajrzeniu za kulisy produkcji gier AAA. CD Projekt Red gra z WOŚP – wszystkie aukcje polskiego studia na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Pierwszym przedmiotem jest oryginalna partytura muzyczna z koncertu „Wiedźmin: Muzyka Kontynentu”, który odbył się w maju 2025 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie było jednym z kluczowych punktów obchodów 10-lecia premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon i stanowiło prawdziwe święto dla miłośników kultowej ścieżki dźwiękowej.

Na scenie pojawili się m.in. członkowie zespołu Percival Schuttenbach, współtwórcy charakterystycznego brzmienia Kontynentu, a koncert zebrał ogromne uznanie publiczności. Wystawiona na aukcji partytura została podpisana przez kompozytora Marcina Przybyłowicza oraz innych twórców i wykonawców, co czyni ją nie tylko pamiątką z wyjątkowego wydarzenia, ale wręcz muzealnym eksponatem dla kolekcjonera. Link do aukcji: Partytura koncertu Wiedźmin z autografami twórców Druga aukcja to propozycja dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak naprawdę wygląda produkcja gier od kuchni. Zwycięzca licytacji (wraz z osobą towarzyszącą) spędzi dzień na warszawskim kampusie CD Projekt Red, w tym w nowym, otwartym w 2025 roku budynku, gdzie aktualnie rozwijany jest kolejny Wiedźmin. Program wizyty obejmuje m.in.: zwiedzanie kampusu i przestrzeni produkcyjnych,

warsztaty audio, podczas których uczestnik stworzy własne efekty synchroniczne do fragmentów rozgrywki z Wiedźmina 3,

pokaz technik tworzenia dźwięków przy użyciu codziennych przedmiotów (foley),

omówienie procesu postprodukcji audio,

wspólny lunch z zespołem studia.

To niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć, jak rodzą się dźwięki potworów, magia i atmosfera znana z gier CDPR. Aukcja skierowana jest wyłącznie do osób dorosłych, a wydarzenie odbędzie się w 2026 roku, w terminie ustalonym ze zwycięzcą. Link do aukcji: Dzień na warszawskim kampusie CD PROJEKT RED! Trzecia aukcja to prawdziwy Święty Graal dla fanów uniwersum Wiedźmina. Na licytację trafił winyl ze ścieżką dźwiękową z Wiedźmina 3, opatrzony autografem Andrzej Sapkowski, twórcy literackiego pierwowzoru, oraz imienną dedykacją od Marcina Przybyłowicza, kompozytora muzyki do gry. Połączenie podpisu autora książkowego Wiedźmina i twórcy jednej z najbardziej cenionych ścieżek dźwiękowych w historii gier wideo sprawia, że mówimy o unikacie. Druga taka okazja może się już nie powtórzyć. Link do aukcji: Winyl z muzyką z gry Wiedźmin 3 z autografem Czasu na licytację jest jeszcze sporo, gdyż aukcje będą dostępne przez kolejne 22 dni. Zakończą się dopiero 12 lutego o godzinie 12:00.

