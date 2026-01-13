Wiedźmin 3 otrzymał tryb multiplayer. Geralt może stworzyć własną kompanię i wyruszyć z innymi łowcami potworów

Pierwsze materiały pokazują wspólną grę kilku osób w Wiedźminie 3: Dziki Gon.
Gra od CD Projekt Red doczekała się pokaźnej grupy oddanych modderów, którzy wciąż pracują nad kolejnymi projektami. Niedawno informowaliśmy, że jeszcze w tym roku doczekamy się kolejnego graficznego odświeżenia Wiedźmina 3: Dziki Gon, a już teraz gracze mogą sięgnąć po zupełnie nowy tryb rozgrywki przeznaczony dla wielu graczy. Do gry trafił rozbudowany mod, wprowadzający multiplayer. Projekt zatytułowany został Witcher Online, a odpowiada za niego modder znany po nickiem rejuvenate.
Wiedźmin 3 otrzymał fanowski tryb wielosobowy. Zabawa dostępna z innymi graczami
Nowy mod wprowadza pełnoprawny tryb wielosobowy oparty na serwerach. Gracze mogą razem eksplorować świat, wykonywać zadania fabularne i poboczne oraz śledzić historię Geralta i Ciri od początku do samego finału. Wszystko odbywa się synchronicznie, dzięki czemu wspólna rozgrywka nie ogranicza się jedynie do swobodnego spacerowania po mapie.
Witcher Online kładzie duży nacisk na detale i imersję. Każdy gracz widzi rynsztunek pozostałych uczestników, w tym zbroje, miecze, kusze, fryzury czy znaki szczególne postaci. Pełnej synchronizacji doczekał się także ruch i walka. Można pływać, jeździć konno oraz wspólnie stawać do potyczek z przeciwnikami napotkanymi w świecie gry.
Twórca zadbał również o elementy społecznościowe. Mod oferuje czat, emotki oraz funkcje sprzyjające odgrywaniu ról. W tawernach da się zwyczajnie odpocząć, a specjalne statusy nad głową postaci informują innych graczy o tym, z jakiego menu aktualnie korzystamy. Wiadomości z czatu są natomiast widoczne bezpośrednio nad postacią, co dodatkowo wzmacnia poczucie obecności innych osób.
GramTV przedstawia:
Ważnym dodatkiem jest pełna integracja z popularnym modem Chill Out. Dzięki temu gracze mogą razem siedzieć, spać, łowić ryby, palić fajkę czy nawet rąbać drewno. To drobne elementy, ale właśnie one sprawiają, że wspólna przygoda w świecie trzeciego Wiedźmina nabiera zupełnie nowego charakteru.
Warto pamiętać, że mówimy o projekcie tworzonym przez fanów, a nie o oficjalnym trybie sieciowym. Błędy i problemy techniczne mogą się pojawić, jednak sama możliwość przejścia całej kampanii w trybie wieloosobowym robi ogromne wrażenie. Dla wielu graczy Witcher Online może okazać się dobrym powodem, aby powrócić do gry CD Projekt Red.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!