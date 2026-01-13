Wiedźmin 3 otrzymał tryb multiplayer. Geralt może stworzyć własną kompanię i wyruszyć z innymi łowcami potworów

Pierwsze materiały pokazują wspólną grę kilku osób w Wiedźminie 3: Dziki Gon.

Gra od CD Projekt Red doczekała się pokaźnej grupy oddanych modderów, którzy wciąż pracują nad kolejnymi projektami. Niedawno informowaliśmy, że jeszcze w tym roku doczekamy się kolejnego graficznego odświeżenia Wiedźmina 3: Dziki Gon, a już teraz gracze mogą sięgnąć po zupełnie nowy tryb rozgrywki przeznaczony dla wielu graczy. Do gry trafił rozbudowany mod, wprowadzający multiplayer. Projekt zatytułowany został Witcher Online, a odpowiada za niego modder znany po nickiem rejuvenate. Wiedźmin 3 otrzymał fanowski tryb wielosobowy. Zabawa dostępna z innymi graczami Nowy mod wprowadza pełnoprawny tryb wielosobowy oparty na serwerach. Gracze mogą razem eksplorować świat, wykonywać zadania fabularne i poboczne oraz śledzić historię Geralta i Ciri od początku do samego finału. Wszystko odbywa się synchronicznie, dzięki czemu wspólna rozgrywka nie ogranicza się jedynie do swobodnego spacerowania po mapie.

Witcher Online kładzie duży nacisk na detale i imersję. Każdy gracz widzi rynsztunek pozostałych uczestników, w tym zbroje, miecze, kusze, fryzury czy znaki szczególne postaci. Pełnej synchronizacji doczekał się także ruch i walka. Można pływać, jeździć konno oraz wspólnie stawać do potyczek z przeciwnikami napotkanymi w świecie gry. Twórca zadbał również o elementy społecznościowe. Mod oferuje czat, emotki oraz funkcje sprzyjające odgrywaniu ról. W tawernach da się zwyczajnie odpocząć, a specjalne statusy nad głową postaci informują innych graczy o tym, z jakiego menu aktualnie korzystamy. Wiadomości z czatu są natomiast widoczne bezpośrednio nad postacią, co dodatkowo wzmacnia poczucie obecności innych osób.

Ważnym dodatkiem jest pełna integracja z popularnym modem Chill Out. Dzięki temu gracze mogą razem siedzieć, spać, łowić ryby, palić fajkę czy nawet rąbać drewno. To drobne elementy, ale właśnie one sprawiają, że wspólna przygoda w świecie trzeciego Wiedźmina nabiera zupełnie nowego charakteru. Warto pamiętać, że mówimy o projekcie tworzonym przez fanów, a nie o oficjalnym trybie sieciowym. Błędy i problemy techniczne mogą się pojawić, jednak sama możliwość przejścia całej kampanii w trybie wieloosobowym robi ogromne wrażenie. Dla wielu graczy Witcher Online może okazać się dobrym powodem, aby powrócić do gry CD Projekt Red.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.