Atlus zapowiada nową grę z serii Persona. Raczej będziecie rozczarowani

Grafika do posta utrzymana jest w kolorystyce charakterystycznej dla Persony 5, a sowa to odniesienie do postaci Lufela, nowego bohatera przypominającego Morganę z głównej gry (dzięki TheGamer za wskazanie). Transmisja na żywo odbędzie się 15 maja o godzinie 16:00 czasu polskiego na kanale YouTube. W jej trakcie poznamy datę premiery gry.

W mediach społecznościowych Atlus opublikowało tajemniczy wpis „Chyba zgubiłeś to”, dodając do tego emotkę sowy. Choć część fanów natychmiast pomyślała o Personie 6, w rzeczywistości chodzi... o globalną premierę mobilnej gry Persona 5: The Phantom X, która niedawno zakończyła fazę otwartej bety. Zawiedzeni?

Persona 5: The Phantom X została po raz pierwszy ujawniona w 2023 roku i powstała we współpracy z chińskim studiem Perfect World. Gra przeszła już otwarte testy w Chinach, a teraz szykuje się do światowego debiutu, choć jak dotąd wszystkie oficjalne informacje były publikowane wyłącznie po japońsku. Nowa odsłona zachowa znane elementy rozgrywki z Persony 5, ale wprowadzi również mechaniki typowe dla gier gacha. To już trzecia poboczna gra oparta na piątej części serii, po Persona 5 Strikers (hack’n’slash) oraz taktycznej Persona 5 Tactica.

W 2024 roku Atlus wydało również Persona 3 Reload, remake kultowego RPG-a, który utorował drogę popularności Persony 5 wśród globalnej publiczności. O Personie 6 wciąż wiadomo niewiele – przecieki sugerują, że gra trafi na wiele platform i będzie utrzymana w zielonej kolorystyce.