Atlas Fallen zalicza obsuwę. Nowa gra od twórców The Surge nie ukaże się w maju

Deweloperzy ze studia Deck13 Interactive oraz firma Focus Entertainment poinformowali za pośrednictwem Twittera, że Atlas Fallen nie ukaże się w planowanym pierwotnie terminie. Twórcom zależy bowiem, by w ręce graczy trafiła możliwie jak najlepsza wersja wspomnianej produkcji. Dlatego też podjęto decyzję o przełożeniu premiery na 10 sierpnia 2023 roku.

W połowie marca mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki z Atlas Fallen . Na początku bieżącego miesiąca poznaliśmy natomiast dokładną datę premiery nowego action-RPG od twórców serii The Surge . Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Deck13 Interactive miała zadebiutować na rynku 16 maja 2023 roku. Okazuje się jednak, że wspomniany termin jest już nieaktualny.

Naszym celem zawsze było stworzenie niezapomnianego action-RPG z unikalnym settingiem, ekscytującą rozgrywką i opcją zabawy w trybie współpracy z przyjacielem. Chcielibyśmy dać grze trochę więcej czasu, co pozwoli nam dostarczyć najlepszą możliwą wersję Atlas Fallen – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Deweloperzy podziękowali również fanom za cierpliwość i wsparcie, a także zapowiedzieli, że na początku lata otrzymamy nowe fragmenty rozgrywki. Wówczas prezentacji doczekać ma się również wspomniany w komunikacie tryb kooperacji.



Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu gry, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.

