Sony popełnia kosztowny błąd? Chiny mogą być największą ofiarą tej decyzji

Coraz więcej wskazuje na to, że Sony pożegnało się już z rynkiem PC. Tylko co na to wszystko Chiny?

Zaraz, zaraz, jak to Chiny? Ano tak to, że jak się okazuje, decyzja ta mocno uderzy w graczy właśnie z Państwa Środka.

Sony zrezygnuje z PC i w efekcie straci Chiny?

Dlaczego? Powodem jest, co raczej nie zaskakuje, rygorystyczne chińskie prawo. Zacznijmy od tego, że wszystkie konsole PlayStation 5, które są sprzedawane w Republice Chin, objęte są blokadą regionalną. W praktyce oznacza to, iż użytkownicy mogą korzystać jedynie z rodzimego PlayStation Network, które ograniczone jest przez surowe limity. Jakby tego było mało, już w 2000 roku Partia wprowadziła zakaz sprzedaży domowych konsol, obawiając się wzrostu uzależnienia od gier wśród najmłodszych. Niemniej rzeczony zakaz nie objął komputerów – traktowanych jako narzędzie do pracy i edukacji. Efekty są oczywiste.