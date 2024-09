Astro Bot jeszcze w tym roku otrzyma darmowe DLC. Nadchodzą nowe boty i poziomy

W trakcie State of Play zaprezentowano zwiastun nadchodzących atrakcji.

Zgodnie z przekazanymi informacjami darmowy dodatek wzbogaci grę Astro Bot o 5 nowych „sieciowych poziomów speedrunowych”, które będzie trzeba pokonać w jak najkrótszym czasie . Towarzyszyć im będą oczywiście tablice z wynikami, dzięki czemu gracze PlayStation 5 będą mogli rywalizować zarówno ze znajomymi, jak i innymi członkami społeczności PlayStation. To jednak nie koniec nadchodzących atrakcji.

Wczoraj informowaliśmy, że Astro Bot nie narzeka na brak zainteresowania w Europie . Wspomniana produkcja pojawiła się także na State of Play. W trakcie prezentacji Sony doczekaliśmy się zapowiedzi darmowego dodatku do najnowszego dzieła deweloperów ze studia Team Asobi.

Wraz z premierą dodatku w Astro Bot pojawi się 10 nowych botów do uratowania. Zwiastun zapowiada, że we wspomnianym gronie znajdą się m.in. postacie z Helldivers 2 czy Stellar Blade. Zgodnie z przekazanymi informacjami nowe boty będzie można zdobyć po pokonaniu „bezczelnych ptaków”, które najwyraźniej będą ścigać się z Astro na nowych poziomach.

Zapowiedziane podczas State of Play darmowe DLC do gry Astro Bot ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Deweloperzy ze studia Team Asobi nie podali niestety konkretnej daty. Zapewniono jednak, że wspomniany dodatek trafi w ręce graczy jesienią.

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot – świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!