Ninja Gaiden 4 na pełnym akcji zwiastunie. Zobaczcie nowy trailer z gamescom 2025

Team Ninja i Koei Tecmo przypominają o nowej odsłonie serii Ninja Gaiden.
Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrakło zarówno prezentacji zupełnie nowych tytułów, jak i świeżych materiałów z zapowiedzianych wcześniej produkcji. W gronie tych drugi znalazło się m.in. Ninja Gaiden 4, które doczekało się kolejnego zwiastuna. Najnowszy trailer zapowiada, że na graczy czekać będzie pełna akcji i dynamicznych starć opowieść.
Ninja Gaiden 4 zaprezentowane na gamescom 2025
W zaprezentowanym podczas gamescom 2025 Opening Night Live zwiastunie nie zabrakło miejsca na kolejne fragmenty rozgrywki z Ninja Gaiden 4. Pojawiło się też kilka ujęć ze scenek przerywnikowych. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego można spodziewać się po nadchodzącej odsłonie serii Ninja Gaiden.
Niekończący się deszcz fetoru unosi się nad Tokio w niedalekiej przyszłości. Ma to związek ze wskrzeszeniem starożytnego wroga. Los miasta znajduje się w rękach młodego, dobrze zapowiadającego się ninja, Yakumo. Przebijając się przez hordy cybernetycznych żołnierzy ninja i stworów nie z tego świata, Yakumo musi pogodzić się z przeznaczeniem, które dzieli z samym legendarnym Ryu Hayabusą – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że Ninja Gaiden 4 ma zadebiutować na rynku 21 października 2025 roku. Wspomniana produkcja zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nowa odsłona serii Ninja Gaiden w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!