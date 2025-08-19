Zaloguj się lub Zarejestruj

Ninja Gaiden 4 na pełnym akcji zwiastunie. Zobaczcie nowy trailer z gamescom 2025

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 21:26
0
0

Team Ninja i Koei Tecmo przypominają o nowej odsłonie serii Ninja Gaiden.

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrakło zarówno prezentacji zupełnie nowych tytułów, jak i świeżych materiałów z zapowiedzianych wcześniej produkcji. W gronie tych drugi znalazło się m.in. Ninja Gaiden 4, które doczekało się kolejnego zwiastuna. Najnowszy trailer zapowiada, że na graczy czekać będzie pełna akcji i dynamicznych starć opowieść.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 zaprezentowane na gamescom 2025

W zaprezentowanym podczas gamescom 2025 Opening Night Live zwiastunie nie zabrakło miejsca na kolejne fragmenty rozgrywki z Ninja Gaiden 4. Pojawiło się też kilka ujęć ze scenek przerywnikowych. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego można spodziewać się po nadchodzącej odsłonie serii Ninja Gaiden.

Niekończący się deszcz fetoru unosi się nad Tokio w niedalekiej przyszłości. Ma to związek ze wskrzeszeniem starożytnego wroga. Los miasta znajduje się w rękach młodego, dobrze zapowiadającego się ninja, Yakumo. Przebijając się przez hordy cybernetycznych żołnierzy ninja i stworów nie z tego świata, Yakumo musi pogodzić się z przeznaczeniem, które dzieli z samym legendarnym Ryu Hayabusą – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Ninja Gaiden 4 ma zadebiutować na rynku 21 października 2025 roku. Wspomniana produkcja zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nowa odsłona serii Ninja Gaiden w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://youtu.be/dkwEAtiUXkA

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
gameplay trailer
Team Ninja
Koei Tecmo
hack'n'slash
Xbox Game Pass
Xbox Game Studios
fragmenty rozgrywki
gamescom Opening Night Live
Ninja Gaiden 4
Gamescom 2025
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

