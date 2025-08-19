Ninja Gaiden 4 na pełnym akcji zwiastunie. Zobaczcie nowy trailer z gamescom 2025

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrakło zarówno prezentacji zupełnie nowych tytułów, jak i świeżych materiałów z zapowiedzianych wcześniej produkcji. W gronie tych drugi znalazło się m.in. Ninja Gaiden 4, które doczekało się kolejnego zwiastuna. Najnowszy trailer zapowiada, że na graczy czekać będzie pełna akcji i dynamicznych starć opowieść.

Ninja Gaiden 4 zaprezentowane na gamescom 2025

W zaprezentowanym podczas gamescom 2025 Opening Night Live zwiastunie nie zabrakło miejsca na kolejne fragmenty rozgrywki z Ninja Gaiden 4. Pojawiło się też kilka ujęć ze scenek przerywnikowych. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego można spodziewać się po nadchodzącej odsłonie serii Ninja Gaiden.