Astro Bot z mocnym startem w Europie. Mówi się o „naprawdę dobrych” wynikach

Jak informuje Christopher Dring z GamesIndustry.biz, Astro Bot może pochwalić się „naprawdę dobrymi” wynikami sprzedaży w Europie. Niestety nie otrzymaliśmy konkretnych liczb. Dring ujawnił natomiast, że w ciągu pierwszego tygodnia od premiery liczba sprzedanych egzemplarzy najnowszej produkcji Team Asobi była m.in. o 2% wyższa od Ratchet & Clank: Rift Apart i 52% wyższa od Crash Bandictoot 4: Najwyższy Czas w analogicznym okresie.

Niedawno PlayStation chwaliło się fenomenalnymi ocenami gry Astro Bot . Wygląda jednak na to, że wspomniany tytuł może pochwalić się nie tylko świetnymi recenzjami, ale także niezłymi wynikami sprzedaży. Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowsza produkcja Team Asobi zaliczyła w Europie naprawdę niezły start.

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot – świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!