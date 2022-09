Assassin’s Creed Valhalla z kolejną aktualizacją. Znamy szczegóły i datę patcha

Kilka dni temu informowaliśmy, że do Assassin’s Creed Valhalla zmierzają kolejne atrakcje. Ubisoft postanowił natomiast nie trzymać graczy zbyt długo w niepewności i podzielił się informacjami na temat nadchodzącego patcha. Francuski deweloper ujawnił zarówno szczegóły najnowszej „łatki”, jak i datę udostępnienia aktualizacji. Okazuje się, że fani produkcji już w tym tygodniu będą mieli okazję zapoznać się z nowościami.

Assassin’s Creed Valhalla z kolejną aktualizacją i nową zawartością

Zgodnie z przekazanymi informacjami, już we wtorek – 27 września – Assassin’s Creed Valhalla doczeka się aktualizacji oznaczonej numerem 1.6.1. Dzięki wspomnianej „łatce” gracze otrzymają możliwość zapoznania się z kolejnymi Grobowcami poległych (z ang. Tombs of the Fallen), które po raz pierwszy pojawiły się w grze w listopadzie ubiegłego roku.



Ponadto użytkownicy będą mogli rozbudować Kruczą Przystań o nowy budynek, którym będzie kuźnia run. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ od 20 października do 10 listopada w Assassin’s Creed Valhalla odbędzie się festiwal Oskoreia, czyli czasowo ograniczone wydarzenie, z którym gracze mieli już okazję zapoznać się w zeszłym roku.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.

