Assassin’s Creed Valhalla z kolejnymi atrakcjami. Nowe grobowce i nie tylko

Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym roku Assassin’s Creed Valhalla ma otrzymać darmowy dodatek, który zwieńczy historię głównego bohatera lub bohaterki gry. Okazuje się jednak, że fani produkcji mogą w międzyczasie liczyć na kilka dodatkowych atrakcji. „Wkrótce” tytuł ma bowiem doczekać się kolejnej aktualizacji, a Ubisoft opublikował za pośrednictwem Twittera dwa wpisy, w których ujawnił, czego można spodziewać się po nadchodzącej „łatce”.

Nadchodząca aktualizacja Assassin’s Creed Valhalla wprowadzi do gry kolejne nowości

Pierwszy ze wspomnianych postów zdradza, że za sprawą nowego patcha Krucza Przystań zostanie wzbogacona o kolejny budynek. Załączony opis wskazuje, że budowla będzie miała związek z kowalstwem. Na szczegóły trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.



Drugi wpis ujawnia natomiast, że nadchodząca aktualizacja wprowadzi do gry nowe Grobowce poległych – lokacjach, które oferują graczom różnego rodzaju wyzwania logiczne. Warto wspomnieć, że pierwsza część Tombs of the Fallen trafiła do Assassin’s Creed Valhalla w listopadzie ubiegłego roku. Już niedługo Eivor będzie mógł ponownie wcielić się w archeologa.



Niestety Ubisoft nie ujawnił, kiedy pojawi się nowy patch do Assassin’s Creed Valhalla. Wiadomo jedynie, że aktualizacja ma zostać udostępniona „wkrótce”. Fanom produkcji nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje i datę premiery wspomnianej „łatki”.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.