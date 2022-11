PS Plus straci kolejną grę. Tym razem będzie to hit Ubisoftu

Złe wieści dla subskrybentów PlayStation Plus Extra oraz Premium – zwłaszcza tych, którzy zaczęli grać w Assassin’s Creed: Valhalla. Wydawać by się mogło, że produkcje, które początkowo promowały usługę Sony, powinny zostać w niej na długo. Tak jednak nie będzie w przypadku hitu Ubisoftu; jak podaje między innymi serwis Push Square, gra przestanie być dostępna w ramach abonamentu 20 grudnia bieżącego roku.

Jeżeli po tym dniu będziecie chcieli kontynuować swoją przygodę, konieczne będzie wówczas nabycie egzemplarza. Jest to dość mocny cios zarówno dla samej usługi, jak i graczy, ponieważ ukończenie produkcji zajmuje naprawdę sporo czasu; niewykluczone, że sporo graczy, którzy rozpoczęli rozgrywkę, nadal nie zdążyli jej ukończyć. Warto jednak przypomnieć, że finał przygody dopiero zostanie ujawniony – przy okazji aktualizacji, w ramach której udostępnione zostanie darmowe DLC pod tytułem The Last Chapter (Ostatni rozdział)

Przypomnijmy na koniec, że Assassin’s Creed: Valhalla zadebiutowało w 2020 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na platformie Google Stadia.