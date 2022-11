Assassin’s Creed Valhalla wkrótce na Steam? Gracze znaleźli ciekawą poszlakę

W zeszłym tygodniu Ubisoft ujawnił, że w Assassin’s Creed Valhalla zagrało ponad 20 milionów użytkowników. Niewykluczone jednak, że po wspomnianą produkcję sięgnie niebawem jeszcze więcej graczy. Wygląda bowiem na to, że najnowsza odsłona popularnej serii francuskiego dewelopera trafi wkrótce na Steam, a przynajmniej tak sugeruje pewna poszlaka, na którą natrafili gracze.

Assassin’s Creed Valhalla zmierza na Steam – sugeruje kod źródłowy Ubisoft Connect

Nadchodzący debiut Assassin’s Creed Valhalla na platformie Valve zwiastuje kod źródłowy strony gry w Ubisoft Connect, gdzie został odnaleziony następujący wiersz: „Internal Dev/QC – Assassin’s Creed Valhalla [STEAM]” (za ResetEra). Oczywiście Ubisoft w żaden sposób nie odniósł się do całej sytuacji. Nie wiemy więc, czy wspomniana produkcja faktycznie w najbliższym czasie pojawi się na Steam, czy też jest to jedynie błąd.



Pecetowa wersja Assassin’s Creed Valhalla dostępna jest obecnie jedynie na platformach Ubisoft Connect oraz Epic Games Store. Wielu posiadaczy komputerów osobistych z pewnością z radością przyjęłoby więc informację o debiucie najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.