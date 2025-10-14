Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Shadows zmierza na Nintendo Switch 2. Wyciekła data premiery

Mikołaj Ciesielski
2025/10/14 17:20
Wygląda na to, że posiadacze najnowszej konsoli Nintendo będą mieli niebawem okazję zagrać w ostatnią odsłonę serii Assassin’s Creed.

Wczoraj informowaliśmy, że w ofercie jednego z francuskich sklepów pojawiła się gra Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2. Wspomniane nie doczekało się jeszcze oficjalnej zapowiedzi, ale prawdopodobnie wkrótce ulegnie to zmianie. W sieci pojawiła się bowiem dokładna data premiery ostatniej odsłony serii Assassin’s Creed na najnowszej konsoli Nintendo.

Assassin’s Creed Shadows jeszcze w tym roku ma trafić na Nintendo Switch 2
Wyciekła dokładna data premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2

Źródłem najnowszych doniesień na temat premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 jest „billbil-kun”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami. Według wspomnianego insidera ostatnia odsłona serii Assassin’s Creed ma zadebiutować na konsoli Nintendo już 5 grudnia 2025 roku. Informator dodaje, że gracze będą mogli sięgnąć zarówno po wydania cyfrowe, jak i fizyczne.

Wersja pudełkowa Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 ma jednak zawierać wyłącznie Game-Key Card. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to użytkownicy najnowszej konsoli Nintendo w Europie muszą przygotować się na wydatek „około” 50 euro. 7 listopada 2025 roku ma natomiast wystartować przedsprzedaż.

GramTV przedstawia:

Oczywiście na oficjalne potwierdzenie powyższych informacji musimy jeszcze poczekać. Jak wspomnieliśmy wyżej, Ubisoft wciąż nie zdecydował się na oficjalną zapowiedź Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2. Ostatnie przecieki i najnowsze doniesienia popularnego insidera sugerują jednak, że nie powinniśmy czekać zbyt długo na ruch francuskiej firmy.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało na rynku 20 marca 2025 roku. Obecnie gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows – wychodząc z cienia…

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/assassins-creed-shadows-switch-2-release-date-and-price-have-leaked-ahead-of-an-official-announcement

Tagi:

News
data premiery
Ubisoft
plotka
RPG
cena
Japonia
sandbox
Plotki
wyciek
TPP
Nintendo Switch 2
Assassin's Creed Shadows
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

