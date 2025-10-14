Assassin’s Creed Shadows zmierza na Nintendo Switch 2. Wyciekła data premiery

Wyciekła dokładna data premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2
Źródłem najnowszych doniesień na temat premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 jest „billbil-kun”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami. Według wspomnianego insidera ostatnia odsłona serii Assassin’s Creed ma zadebiutować na konsoli Nintendo już 5 grudnia 2025 roku. Informator dodaje, że gracze będą mogli sięgnąć zarówno po wydania cyfrowe, jak i fizyczne.
Wersja pudełkowa Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 ma jednak zawierać wyłącznie Game-Key Card. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to użytkownicy najnowszej konsoli Nintendo w Europie muszą przygotować się na wydatek „około” 50 euro. 7 listopada 2025 roku ma natomiast wystartować przedsprzedaż.
Oczywiście na oficjalne potwierdzenie powyższych informacji musimy jeszcze poczekać. Jak wspomnieliśmy wyżej, Ubisoft wciąż nie zdecydował się na oficjalną zapowiedź Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2. Ostatnie przecieki i najnowsze doniesienia popularnego insidera sugerują jednak, że nie powinniśmy czekać zbyt długo na ruch francuskiej firmy.
