Assassin’s Creed Shadows zmierza na Nintendo Switch 2. Wyciekła data premiery

Wygląda na to, że posiadacze najnowszej konsoli Nintendo będą mieli niebawem okazję zagrać w ostatnią odsłonę serii Assassin’s Creed.

Wczoraj informowaliśmy, że w ofercie jednego z francuskich sklepów pojawiła się gra Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2. Wspomniane nie doczekało się jeszcze oficjalnej zapowiedzi, ale prawdopodobnie wkrótce ulegnie to zmianie. W sieci pojawiła się bowiem dokładna data premiery ostatniej odsłony serii Assassin’s Creed na najnowszej konsoli Nintendo.

Wyciekła dokładna data premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2

Źródłem najnowszych doniesień na temat premiery Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 jest „billbil-kun”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami. Według wspomnianego insidera ostatnia odsłona serii Assassin’s Creed ma zadebiutować na konsoli Nintendo już 5 grudnia 2025 roku. Informator dodaje, że gracze będą mogli sięgnąć zarówno po wydania cyfrowe, jak i fizyczne.