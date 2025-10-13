Assassin’s Creed: Shadows pójdzie śladami Oddysey? Przeciek ujawnia ważną informację

Assassin’s Creed: Shadows — sklep ujawnił wersję na Nintendo Switch 2
Assassin’s Creed: Shadows zadebiutowało w marcu i zdobyło przychylność graczy oraz recenzentów. Teraz pojawiły się sygnały, że Ubisoft szykuje kolejne wydanie gry — tym razem na nadchodzącą hybrydową konsolę Nintendo. Informację „przypadkowo” ujawnił francuski sklep Auchan, który na krótko umieścił w swojej ofercie wersję Shadows na Nintendo Switch 2 — wraz z okładką, choć bez daty premiery.
Wcześniej podobna wskazówka pojawiła się w lipcu, gdy wpis wersji na Switch 2 znalazł się — i został szybko usunięty — w bazie organizacji PEGI. Teraz, mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Ubisoftu, dwie niezależne poszlaki (PEGI + aukcja sklepu) zwiększają prawdopodobieństwo, że Shadows trafi wkrótce do użytkowników platformy Nintendo.
GramTV przedstawia:
Gdyby plotki się potwierdziły, Assassin’s Creed: Shadows byłoby jedną z niewielu głównych odsłon cyklu dostępnych na sprzęcie Nintendo w krótkim czasie po premierze — podobnie jak Assassin’s Creed: Odyssey, które trafiało do użytkowników Switch głównie przez streaming w chmurze. Dotychczas na Switch (poza remasterami i kompilacjami) trafiały głównie starsze tytuły lub odsłony w formie chmurowej; premiera Shadows na Switch 2 oznaczałaby poszerzenie strategii Ubisoftu polegającej na zwiększaniu dostępności flagowych produkcji.
Na razie nie ma potwierdzonej daty ani informacji o tym, czy wersja na Switch 2 będzie wydana fizycznie, cyfrowo czy jako streaming w chmurze. Czekamy na oficjalne stanowisko Ubisoftu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!