Assassin’s Creed: Shadows pójdzie śladami Oddysey? Przeciek ujawnia ważną informację

Jeden ze sklepów opublikował okładkę i wpis produktowy przed oficjalnym ogłoszeniem.

Assassin’s Creed: Shadows — ciepło przyjęta w marcu odsłona serii — może trafić na kolejną platformę. Po krótkim pojawieniu się wpisu w bazie PEGI i kolejnym „wycieku”, tym razem francuski sklep Auchan dodał ofertę gry na Nintendo Switch 2, co sugeruje, że Ubisoft planuje poszerzyć dostępność tytułu także dla użytkowników konsoli Nintendo. Assassin’s Creed: Shadows — sklep ujawnił wersję na Nintendo Switch 2 Assassin’s Creed: Shadows zadebiutowało w marcu i zdobyło przychylność graczy oraz recenzentów. Teraz pojawiły się sygnały, że Ubisoft szykuje kolejne wydanie gry — tym razem na nadchodzącą hybrydową konsolę Nintendo. Informację „przypadkowo” ujawnił francuski sklep Auchan, który na krótko umieścił w swojej ofercie wersję Shadows na Nintendo Switch 2 — wraz z okładką, choć bez daty premiery.

Wcześniej podobna wskazówka pojawiła się w lipcu, gdy wpis wersji na Switch 2 znalazł się — i został szybko usunięty — w bazie organizacji PEGI. Teraz, mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Ubisoftu, dwie niezależne poszlaki (PEGI + aukcja sklepu) zwiększają prawdopodobieństwo, że Shadows trafi wkrótce do użytkowników platformy Nintendo.

Gdyby plotki się potwierdziły, Assassin’s Creed: Shadows byłoby jedną z niewielu głównych odsłon cyklu dostępnych na sprzęcie Nintendo w krótkim czasie po premierze — podobnie jak Assassin’s Creed: Odyssey, które trafiało do użytkowników Switch głównie przez streaming w chmurze. Dotychczas na Switch (poza remasterami i kompilacjami) trafiały głównie starsze tytuły lub odsłony w formie chmurowej; premiera Shadows na Switch 2 oznaczałaby poszerzenie strategii Ubisoftu polegającej na zwiększaniu dostępności flagowych produkcji. Na razie nie ma potwierdzonej daty ani informacji o tym, czy wersja na Switch 2 będzie wydana fizycznie, cyfrowo czy jako streaming w chmurze. Czekamy na oficjalne stanowisko Ubisoftu.