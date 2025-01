Assassin's Creed Shadows ponownie opóźnione – premiera w marcu

Ubisoft ogłosił kolejne opóźnienie premiery gry Assassin's Creed Shadows. Gra, która miała trafić na konsole i komputery już w lutym, tym razem zadebiutuje 20 marca 2025 roku. To już trzeci termin wyznaczony dla tej produkcji. Pierwotnie gra Ubisoft planowana była na listopad 2024 roku. Co stoi za tymi opóźnieniami (których przecież miało nie być)?

Assassin's Creed Shadows – premiera 20 marca 2025

Opóźnienie to zbiegło się z oświadczeniem Ubisoftu, w którym firma zapowiedziała „zdecydowane kroki” w ramach przekształceń. W tym rozważanie opcji sprzedaży, o czym spekuluje się już od jakiegoś czasu. Informacje te, podsycone doniesieniami o rozmowach z chińskim gigantem Tencent, wskazują na poważne zawirowania wewnętrzne. Ubisoft odnotowuje niską sprzedaż swoich ostatnich tytułów, co zmusiło firmę do ograniczenia kosztów oraz zamknięcia kilku projektów i studiów.