Yasuke nie będzie samurajem? Ubisoft dokonuje zmian w Assassin's Creed Shadows

Premiera Assassin's Creed Shadows została przełożona. Produkcja miała zadebiutować w połowie lutego, ale jeszcze w ubiegłym tygodniu Ubisoft potwierdził, że twórcy potrzebują dodatkowego czasu na dopracowanie gry, przez co w najnowszą część serii zagramy dopiero w drugiej połowie marca. Niestety wyznaczona data okazała się niefortunna dla samych Japończyków, którzy właśnie tego dnia będą obchodzić 30. rocznicę zamachu w tokijskim metrze. Francuski deweloper najwyraźniej chce poprawić relacje z japońskimi graczami i studio dokonało ciekawej zmiany, która może mieć ogromny wpływ na historię opowiedzianą w grze.

Assassin's Creed Shadows – Ubisoft dokonał istotnej zmiany dla Yasuke

Jeden z użytkowników na forum ResetEra zauważył zmieniony opis Assassin's Creed Shadows na japońskim Steamie. Oprócz zaktualizowania daty premiery gry, zmieniono również określanie Yasuke jako samuraja. Ubisoft określa go teraz jako „potężnego wojownika, który może stawić czoła tysiącom wrogom”. Termin „Ikki Tousen” jest wykorzystywany do opisania wielkiego wojownika o potężnej mocy, bez traktowania go jako samuraja. Wcześniej wielu japońskich graczy oburzyło się na stwierdzenie, że Yasuke był samurajem, chociaż nie ma na to żadnych historycznych dowodów.