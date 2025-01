Spieszmy się kochać Ubisoft - czy ten tonący okręt da się jeszcze uratować?

Paradoksalnie Ubisoft miał świetną poprzednią generację konsol. Era PS4/Xbox One to wiele hitów z serii Far Cry, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon, Watch Dogs czy Assassin’s Creed. Francuski wydawca postawił na gry w otwartym świecie oraz produkcje game as a service. To okazało się strzałem w dziesiątkę, który wywindował giełdową wycenę do historycznie najwyższego poziomu. Przejdźmy jednak do 2021 rok. Wówczas na naszych łamach mogliście przeczytać o nowej strategii na kolejną generację . Ubisoft miał mocniej stawiać na gry-usługi oraz rynek mobilny. Mało kto jednak przypuszczał, że skończy się to katastrofą, w której obecnie znalazła się spółka. Kryzys, jak zwykle, ma wielu ojców.

Spójrzmy na kolejne liczby, które dobrze obrazują sytuację Ubisoftu. Gdyby ktoś uznał, że półtora miliarda euro (obecna wycena) to atrakcyjna kwota za taką firmę, musi się liczyć z wzięciem na siebie również ogromnego długu w kwocie 2,7 mld dolarów. Dla porównania (już ostatni raz) CD Projekt zadłużenia praktycznie nie ma, ale za to posiada 1,4 mld złotych rezerw finansowych. Kolejnym problemem są pracownicy. Obecnie francuski wydawca zatrudnia 19 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie zmniejszyło się o raptem 1,6 tysiąca osób. To teoretycznie mnóstwo ludzi, ale stanowią oni niewielki procent całego zespołu. Część odeszła sama, inni zostali zwolnieni, jak chociażby 300 pracowników pożegnanych po porażce XDefiant.

Ubisoft zmaga się z wieloma problemami. Na pewno należy wspomnieć o wielu rozczarowujących premierach. Star Wars Outlaws zajęło dopiero 47. miejsce na liście najchętniej kupowanych gier roku w Europie w 2024 roku, sprzedając mniej kopii niż rok młodsze Star Wars Jedi Survivors. Wcześniej jeszcze mocniej zawiódł Avatar, The Settlers: New Allies czy Far Cry 6. Skull & Bones powstawał z kolei tak długo, że od początku było wiadomo, że nie zarobi na siebie. Wielką katastrofą były też gry sieciowe, głównie XDefiant, Raiders Republic, Roller Champions czy Hyper Scape. Przeglądając portfolio z ostatnich kilku lat trudno wskazać chociaż jeden hit komercyjny i artystyczny. Do tego mnóstwo tytułów zalicza ogromne opóźnienia, jak Beyond Good & Evil 2, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, a ostatnio także Assassin’s Creed Shadows. Na to wszystko nakłada się ogromny kryzys kreatywny. Gry Ubisoftu najczęściej są nijakie i wyprane z emocji.

Cała nadzieja w młodej asasynce

W tym momencie Ubisoft wisi na jednej grze - Assassin’s Creed Shadows. Od jej sukcesu zależą dalsze losy firmy. Nikt jednak nie łudzi się, że rozwiąże problemy strukturalne. Tych jest całe mnóstwo i zaczynają się od samych szczytów. Zarząd firmy podobno prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn obecnej sytuacji w firmie i znalezienie rozwiązania. Problem w tym, że aż pięcioro członków zarządu to członkowie rodziny Guillemot, którzy sami sobie krzywdy nie zrobią. Jak donosi dobrze poinformowany Tom Henderson z Insider Gaming, według wielu pracowników spółki jej prezes prędzej pójdzie na dno niż przyzna się do błędnych decyzji. Może to potwierdzać fakt, że Ubisoft wciąż powiela te same schematy. Przykładowo niedawno ten sam dziennikarz donosił, że po pięciu latach produkcji wydawca cofnął do początkowego etapu prac Project U, sieciowy shooter PvE. Podobno do tej pory zainwestowano nawet 100 mln dolarów, a na premierę poczekamy minimum kilka lat.

We wrześniu zeszłego roku list otwarty do Ubisoftu wystosował słowacki fundusz AJ Investment, który posiada około 1% udziałów w spółce. Zwraca on uwagę na potrzebę wycofania przedsiębiorstwa z giełdy. Domaga się również cięć wydatków, a więc zwolnienia części pracowników oraz sprzedania niektórych studiów, aby zmniejszyć zadłużenie. Fundusz twierdzi też, że rodzina Guillemot obecnie mocniej skupia się na poprawie giełdowej wyceny niż tworzeniu jakościowych gier. Według niego wydawca powinien mocniej zaangażować się w główne IP jak Rainbow Six, Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs oraz Splinter Cell. Obrywa się również samemu prezesowi. AJ Investment twierdzi, że dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie nowego CEO w miejsce Yves Guillemota.

Opcji na wyjście z kryzysu jest więcej. Ostatnio pojawiła się informacja o planowanym nowym podmiocie, do którego mają zostać przeniesione niektóre aktywa Ubisoftu. Na tym etapie trudno ocenić jakie może to mieć skutki. Na pewno w pomysł ma być zaangażowany Tencent, który mógłby w większym zakresie korzystać z tych IP. Potencjalnie więc możemy sobie wyobrazić, że Splinter Cell, Rayman czy Prince of Persia mogłyby być rozwijane przez zewnętrznych deweloperów na zasadzie licencjonowania własności intelektualnej. To byłaby szansa na drugie życie dla tych marek, a dla Ubisoftu na pozyskanie dodatkowych funduszy. Obecnie jednak temat jest dyskutowany i nic nie zostało przesądzone. Wszystko powinno nabrać tempa po premierze Assassin’s Creed Shadows. Gra ciągle jest przekładana, ale zakładam, że dla maksymalnego dopracowania produktu. Od jego sukcesu zależy zbyt wiele. Czy jednak jedna gra może wyciągnąć Ubisoft z dołka? Nie. Znaczenie gry jest zupełnie inne.