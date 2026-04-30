Rzucił Ubisoft i stworzył nietypowego city-buildera. Teraz gra finansuje jego karierę

Niewielka gra z 94% ocen na Steamie utrzymuje jego niezależną karierę.

Darenn Keller, były deweloper Ubisoft pracujący przy seriach takich jak Assassin's Creed, postanowił odejść z dużego studia i spróbować sił w tworzeniu gier indie. Efektem tej decyzji jest Dawnfolk – nietypowy city-builder, który mimo niewielkiej skali pozwala mu utrzymać się z własnej pracy. Dawnfolk – mały projekt, który wystarczył Keller opuścił Ubisoft w okresie pandemii, szukając większej swobody twórczej. Rozpoczął samodzielną naukę i tworzenie prototypów, aż ostatecznie zdecydował się na projekt łączący elementy strategii, survivalu i gry logicznej. Dawnfolk wyróżnia się prostą, siatkową strukturą rozgrywki i naciskiem na podejmowanie decyzji, a całość utrzymano w lekkiej, pikselowej oprawie.

Dawnfolk zdobyło około 94% pozytywnych opinii na Steamie i sprzedała się w liczbie ponad 26 tysięcy egzemplarzy. Choć nie jest to wynik porównywalny z największymi hitami indie, projekt okazał się wystarczający, by finansować dalszą działalność twórcy. Keller przyznaje wprost, że to właśnie ten „cichy sukces” pozwolił mu kontynuować karierę poza dużymi studiami.

Jednocześnie deweloper zwraca uwagę na trudności pracy solo. Brak zespołu oznacza pełną kontrolę nad projektem, ale też izolację i problemy z motywacją. Pomocą okazało się wsparcie wydawcy, które umożliwiło dokończenie gry i zapewniło finansową stabilność na czas premiery. Obecnie Keller pracuje nad kolejnym projektem, roboczo nazwanym B-Type: Space Builder. Tym razem chce postawić na mniejszą skalę i krótszy cykl produkcji, celując w prostszą, bardziej przystępną rozgrywkę z elementami strategii. Dawnfolk sprawdzimy jedynie na PC. City builder dostaniemy na Steamie w cenie 67,99 zł.