Rzucił Ubisoft i stworzył nietypowego city-buildera. Teraz gra finansuje jego karierę

Niewielka gra z 94% ocen na Steamie utrzymuje jego niezależną karierę.
Darenn Keller, były deweloper Ubisoft pracujący przy seriach takich jak Assassin's Creed, postanowił odejść z dużego studia i spróbować sił w tworzeniu gier indie. Efektem tej decyzji jest Dawnfolk – nietypowy city-builder, który mimo niewielkiej skali pozwala mu utrzymać się z własnej pracy.
Dawnfolk – mały projekt, który wystarczył
Keller opuścił Ubisoft w okresie pandemii, szukając większej swobody twórczej. Rozpoczął samodzielną naukę i tworzenie prototypów, aż ostatecznie zdecydował się na projekt łączący elementy strategii, survivalu i gry logicznej. Dawnfolk wyróżnia się prostą, siatkową strukturą rozgrywki i naciskiem na podejmowanie decyzji, a całość utrzymano w lekkiej, pikselowej oprawie.
Jednocześnie deweloper zwraca uwagę na trudności pracy solo. Brak zespołu oznacza pełną kontrolę nad projektem, ale też izolację i problemy z motywacją. Pomocą okazało się wsparcie wydawcy, które umożliwiło dokończenie gry i zapewniło finansową stabilność na czas premiery.
Obecnie Keller pracuje nad kolejnym projektem, roboczo nazwanym B-Type: Space Builder. Tym razem chce postawić na mniejszą skalę i krótszy cykl produkcji, celując w prostszą, bardziej przystępną rozgrywkę z elementami strategii.
Dawnfolk sprawdzimy jedynie na PC. City builder dostaniemy na Steamie w cenie 67,99 zł.
