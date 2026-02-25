Nowy Assassin’s Creed z dużymi problemami? Gra straciła kluczową postać

Zaledwie przed paroma dniami Ubisoft ujawnił nowe kierownictwo marki Assassin’s Creed, którymi okazali się weterani serii. W planach znajduje się kilka nowych gier z asasynami, a jedną z nich jest Assassin’s Creed Hexe. Teraz okazało się, że Clint Hocking, reżyser kreatywny gry, opuścił szeregi Ubisoftu. Informacja została przekazana pracownikom podczas wewnętrznego spotkania prowadzonego przez nowy zespół kierowniczy marki Assassin’s Creed. Mimo zmian personalnych produkcja gry nie została wstrzymana i jest kontynuowana.
Assassin’s Creed Hexe – gra straciła swojego reżysera, ale fani nie powinni się martwić
Obowiązki reżysera kreatywnego projektu Hexe przejął Jean Guesdon, nowy szef działu treści marki Assassin’s Creed. Twórca ma na koncie kierowanie pracami nad Assassin’s Creed Origins oraz Assassin’s Creed 4: Black Flag, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych liderów w historii serii. Tym samym fani mogą być spokojni o AC Hexe, które przeszło w nowe ręce i to osoby, która na wylot zna tę markę.
Clint Hocking był związany z Ubisoftem w dwóch okresach swojej kariery, począwszy od 2001 roku. W tym czasie pełnił kluczowe role przy takich produkcjach jak Splinter Cell: Chaos Theory, Far Cry 2 oraz Watch Dogs: Legion, które ugruntowały jego pozycję jako jednego z najważniejszych projektantów w firmie.
Szczerze dziękujemy Clintowi za jego wizję, wkład twórczy oraz zaangażowanie na przestrzeni lat i życzymy mu wszystkiego najlepszego w kolejnym etapie kariery.
Prace nad Assassin’s Creed o roboczym tytule Hexe są kontynuowane przez doświadczony zespół. Gra zaoferuje coś wyjątkowego w ramach marki Assassin’s Creed. Z niecierpliwością czekamy, aby podzielić się kolejnymi informacjami w przyszłości – przekazał przedstawiciel Ubisoftu.
Zapowiedziane w 2022 roku Assassin’s Creed Hexe od początku przedstawiano jako produkcję wyraźnie różniącą się od typowych odsłon cyklu, z większym naciskiem na elementy grozy. W momencie ogłoszenia projektu ówczesny szef marki, Marc Alexis Côté, podkreślał, że gra znajduje się na wcześniejszym etapie produkcji niż inne zapowiedziane tytuły, w tym wydane później Assassin’s Creed Shadows.
Za kulisami marka Assassin’s Creed przechodzi obecnie poważne zmiany organizacyjne. Kontrolę nad serią przejęło niedawno nowe studio zależne Vantage Studios, współtworzone między innymi przez Tencent. W październiku z Ubisoftu odszedł również wieloletni weteran marki Marc Alexis Côté, który później zapowiedział kroki prawne wobec firmy, twierdząc, że nie zrezygnował dobrowolnie, lecz został poproszony o ustąpienie ze stanowiska.
