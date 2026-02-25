Nowy Assassin’s Creed z dużymi problemami? Gra straciła kluczową postać

Zaledwie przed paroma dniami Ubisoft ujawnił nowe kierownictwo marki Assassin’s Creed, którymi okazali się weterani serii. W planach znajduje się kilka nowych gier z asasynami, a jedną z nich jest Assassin’s Creed Hexe. Teraz okazało się, że Clint Hocking, reżyser kreatywny gry, opuścił szeregi Ubisoftu. Informacja została przekazana pracownikom podczas wewnętrznego spotkania prowadzonego przez nowy zespół kierowniczy marki Assassin’s Creed. Mimo zmian personalnych produkcja gry nie została wstrzymana i jest kontynuowana.

Assassin’s Creed Hexe – gra straciła swojego reżysera, ale fani nie powinni się martwić

Obowiązki reżysera kreatywnego projektu Hexe przejął Jean Guesdon, nowy szef działu treści marki Assassin’s Creed. Twórca ma na koncie kierowanie pracami nad Assassin’s Creed Origins oraz Assassin’s Creed 4: Black Flag, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych liderów w historii serii. Tym samym fani mogą być spokojni o AC Hexe, które przeszło w nowe ręce i to osoby, która na wylot zna tę markę.