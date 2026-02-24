Jednak nie zagramy w MOUSE: P.I. For Hire w marcu. Nowa data premiery

Już za chwilę MOUSE: P.I. For Hire miało trafić w nasze ręce. Tymczasem okazuje się, że przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.
Twórcy w poniedziałkowy wieczór opublikowali bowiem oświadczenie. W nim zaś poinformowali o zmianie daty premiery.
Mysi detektyw przybędzie jednak nie w marcu, a w kwietniu
Pierwotnie w MOUSE: P.I. For Hire mieliśmy zagrać jeszcze w 2025 roku. Niemniej twórcom nie udało się zmieścić w ubiegłorocznym okienku, wobec czego ustalili datę premiery na 19 marca 2026 roku. Dziś wiemy już, że również w tym wypadku nie uda się dotrzymać terminu. Nowa data to od teraz 16 kwietnia 2026 roku.
We wspólnym oświadczeniu Fumi Games i PlaySide Studios wyczytamy:
Cześć wszystkim.
Mamy dziś ważną informację, którą chcemy podzielić się z wami wszystkimi.
Podjęliśmy decyzję o przesunięty daty premiery MOUSE: P.I. For Hire na 16 kwietnia 2026.
Zbliżając się do końcowych etapów developmentu, chcemy mieć pewność, że wykorzystamy dodatkowy czas i uwagę potrzebne, by uczynić MOUSE: P.I. For Hire pamiętnym doświadczeniem. Niezmiennie trzymamy się naszego celu, którym jest dostarczenie wam najlepszej możliwej gry i to wymaga kilku dodatkowych tygodni.
Nie możemy się doczekać, by przed premierą podzielić się z wami większą częścią gry. Z głębi naszych serc dziękujemy wam za wasze niesamowite wsparcie.
W MOUSE: P.I. For Hire wcielamy się w mysiego detektywa, Jacka Peppera. Sama gra pod względem stylistyki mocno inspiruje się kreskówkami z lat 30. Czy takie coś w połączeniu z FPS-ową rozgrywką zda egzamin? O tym przekonają się posiadacze komputerów osobistych, jak i posiadacze konsol Nintendo Switch 1 i 2, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X/S.
