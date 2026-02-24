Zaloguj się lub Zarejestruj

Jednak nie zagramy w MOUSE: P.I. For Hire w marcu. Nowa data premiery

Maciej Petryszyn
2026/02/24 09:00
0
0

Już za chwilę MOUSE: P.I. For Hire miało trafić w nasze ręce. Tymczasem okazuje się, że przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.

Twórcy w poniedziałkowy wieczór opublikowali bowiem oświadczenie. W nim zaś poinformowali o zmianie daty premiery.

MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire

Mysi detektyw przybędzie jednak nie w marcu, a w kwietniu

Pierwotnie w MOUSE: P.I. For Hire mieliśmy zagrać jeszcze w 2025 roku. Niemniej twórcom nie udało się zmieścić w ubiegłorocznym okienku, wobec czego ustalili datę premiery na 19 marca 2026 roku. Dziś wiemy już, że również w tym wypadku nie uda się dotrzymać terminu. Nowa data to od teraz 16 kwietnia 2026 roku.

We wspólnym oświadczeniu Fumi Games i PlaySide Studios wyczytamy:

Cześć wszystkim.

Mamy dziś ważną informację, którą chcemy podzielić się z wami wszystkimi.

Podjęliśmy decyzję o przesunięty daty premiery MOUSE: P.I. For Hire na 16 kwietnia 2026.

Zbliżając się do końcowych etapów developmentu, chcemy mieć pewność, że wykorzystamy dodatkowy czas i uwagę potrzebne, by uczynić MOUSE: P.I. For Hire pamiętnym doświadczeniem. Niezmiennie trzymamy się naszego celu, którym jest dostarczenie wam najlepszej możliwej gry i to wymaga kilku dodatkowych tygodni.

Nie możemy się doczekać, by przed premierą podzielić się z wami większą częścią gry. Z głębi naszych serc dziękujemy wam za wasze niesamowite wsparcie.

GramTV przedstawia:

W MOUSE: P.I. For Hire wcielamy się w mysiego detektywa, Jacka Peppera. Sama gra pod względem stylistyki mocno inspiruje się kreskówkami z lat 30. Czy takie coś w połączeniu z FPS-ową rozgrywką zda egzamin? O tym przekonają się posiadacze komputerów osobistych, jak i posiadacze konsol Nintendo Switch 1 i 2, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X/S.

Źródło:https://x.com/mousethegame/status/2026046752693092801?s=20

Tagi:

News
premiera
zmiany
premiera gry
Fumi Games
zmiana
Mouse: P.I. For Hire
PlaySide
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112