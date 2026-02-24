Jednak nie zagramy w MOUSE: P.I. For Hire w marcu. Nowa data premiery

We wspólnym oświadczeniu Fumi Games i PlaySide Studios wyczytamy:

Cześć wszystkim.

Mamy dziś ważną informację, którą chcemy podzielić się z wami wszystkimi.

Podjęliśmy decyzję o przesunięty daty premiery MOUSE: P.I. For Hire na 16 kwietnia 2026.

Zbliżając się do końcowych etapów developmentu, chcemy mieć pewność, że wykorzystamy dodatkowy czas i uwagę potrzebne, by uczynić MOUSE: P.I. For Hire pamiętnym doświadczeniem. Niezmiennie trzymamy się naszego celu, którym jest dostarczenie wam najlepszej możliwej gry i to wymaga kilku dodatkowych tygodni.

Nie możemy się doczekać, by przed premierą podzielić się z wami większą częścią gry. Z głębi naszych serc dziękujemy wam za wasze niesamowite wsparcie.