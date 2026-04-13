Assassin’s Creed 4 wróci z niespodzianką? Opis remake’u Black Flag wspomina nowe postacie i historie

Odświeżone Assassin’s Creed 4: Black Flag powstaje. To fakt, który Ubisoft potwierdził już kilka tygodni temu, ale niewiele ponadto.
W tej sytuacji pozostają zatem domysły i plotki. Oraz wycieki – do jednego z tych ostatnich doszło tym razem.
Black Flag Resynced z nową zwartością?
Źródłem rzeczonego wycieku jest Indonesian Game Rating System. Niedostateczne zabezpieczenia indonezyjskiego podmiotu zajmującego się przyznawaniem klasyfikacji wiekowej dotknęły już m.in. 007: First Light. W przypadku przygód Jamesa Bonda elementem wycieku było całe zakończenie gry. Z kolei, jeżeli chodzi o Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, następstwa są wyraźnie mniejsze, ale nadal znaczące. Z opisu nadchodzącej gry Ubisoftu, który wypłynął z IGRS, wynika, iż tytuł nie będzie jedynie odświeżeniem obecnej dotychczas zawartości. Zanosi się na to, że Resynced dostarczy nam też nowych treści.
Pełny opis z Indonesian Game Rating System brzmi:
Tytuł ten tchnie nowe życie w ulubioną przez fanów produkcję, pozostając starannie wiernym duchowi oryginału. Śledzi losy charyzmatycznego pirata i Asasyna, Edwarda Kenwaya, który przeżywa przygody na XVIII-wiecznych Karaibach, uprawiając parkour w miastach i tocząc bitwy morskie w poszukiwaniu fortuny i chwały. Zmodernizowana w 2026 roku nowa wersja gry zawiera obsadę nowych postaci i historii.
Plotki na temat Assassin’s Creed: Black Flag Resynced pojawiały się już od wielu miesięcy. Niemniej dopiero w marcu sam Ubisoft potwierdził, że otrzymamy Assassin’s Creed 4: Black Flag. Przy tym wszystkim jednak opublikowano zaledwie jedną grafikę z logiem gry i samym Edwardem Kenwayem. Jednak według nieoficjalnych doniesień produkcja ma doczekać się szerszej prezentacji jeszcze w tym tygodniu.
