Assassin’s Creed 4 wróci z niespodzianką? Opis remake’u Black Flag wspomina nowe postacie i historie

Maciej Petryszyn
2026/04/13 23:00
Odświeżone Assassin’s Creed 4: Black Flag powstaje. To fakt, który Ubisoft potwierdził już kilka tygodni temu, ale niewiele ponadto.

W tej sytuacji pozostają zatem domysły i plotki. Oraz wycieki – do jednego z tych ostatnich doszło tym razem.

Assassin's Creed 4: Black Flag
Black Flag Resynced z nową zwartością?

Źródłem rzeczonego wycieku jest Indonesian Game Rating System. Niedostateczne zabezpieczenia indonezyjskiego podmiotu zajmującego się przyznawaniem klasyfikacji wiekowej dotknęły już m.in. 007: First Light. W przypadku przygód Jamesa Bonda elementem wycieku było całe zakończenie gry. Z kolei, jeżeli chodzi o Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, następstwa są wyraźnie mniejsze, ale nadal znaczące. Z opisu nadchodzącej gry Ubisoftu, który wypłynął z IGRS, wynika, iż tytuł nie będzie jedynie odświeżeniem obecnej dotychczas zawartości. Zanosi się na to, że Resynced dostarczy nam też nowych treści.

Pełny opis z Indonesian Game Rating System brzmi:

Tytuł ten tchnie nowe życie w ulubioną przez fanów produkcję, pozostając starannie wiernym duchowi oryginału. Śledzi losy charyzmatycznego pirata i Asasyna, Edwarda Kenwaya, który przeżywa przygody na XVIII-wiecznych Karaibach, uprawiając parkour w miastach i tocząc bitwy morskie w poszukiwaniu fortuny i chwały. Zmodernizowana w 2026 roku nowa wersja gry zawiera obsadę nowych postaci i historii.

Plotki na temat Assassin’s Creed: Black Flag Resynced pojawiały się już od wielu miesięcy. Niemniej dopiero w marcu sam Ubisoft potwierdził, że otrzymamy Assassin’s Creed 4: Black Flag. Przy tym wszystkim jednak opublikowano zaledwie jedną grafikę z logiem gry i samym Edwardem Kenwayem. Jednak według nieoficjalnych doniesień produkcja ma doczekać się szerszej prezentacji jeszcze w tym tygodniu.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-remake-leak-confirms-new-content/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

