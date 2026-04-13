Assassin’s Creed 4 wróci z niespodzianką? Opis remake’u Black Flag wspomina nowe postacie i historie

Odświeżone Assassin’s Creed 4: Black Flag powstaje. To fakt, który Ubisoft potwierdził już kilka tygodni temu, ale niewiele ponadto.

W tej sytuacji pozostają zatem domysły i plotki. Oraz wycieki – do jednego z tych ostatnich doszło tym razem.

Black Flag Resynced z nową zwartością?

Źródłem rzeczonego wycieku jest Indonesian Game Rating System. Niedostateczne zabezpieczenia indonezyjskiego podmiotu zajmującego się przyznawaniem klasyfikacji wiekowej dotknęły już m.in. 007: First Light. W przypadku przygód Jamesa Bonda elementem wycieku było całe zakończenie gry. Z kolei, jeżeli chodzi o Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, następstwa są wyraźnie mniejsze, ale nadal znaczące. Z opisu nadchodzącej gry Ubisoftu, który wypłynął z IGRS, wynika, iż tytuł nie będzie jedynie odświeżeniem obecnej dotychczas zawartości. Zanosi się na to, że Resynced dostarczy nam też nowych treści.