Zaloguj się lub Zarejestruj

Było Cronos: The New Dawn, będzie Cronos: Lazarus?

Maciej Petryszyn
2026/05/29 09:00
0
0

Czy Bloober Team zostanie przy marce Cronos na dłużej czy też był to pojedynczy wystrzał? Znowu mówi się, że prawdziwa jest pierwsza opcja.

Bo znowu też pojawiły się leaki o nowym projekcie spod tego szyldu. O co więc chodzi tym razem?

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Nadchodzi Cronos: Lazarus?

O niejakie Cronos: Lazarus. Jak twierdzi portal Universo Nintendo, produkcja ma pojawić się podczas wydarzenia organizowanego przez chińską aplikację społecznościową Jike. Niewykluczone jednak, że wcześniej zapoznamy się z nią przy okazji State of Play lub też Summer Game Fest. Samo Lazarus nie wzięło się tutaj znikąd. Aby przywołać etymologię, trzeba cofnąć się o kilka tygodni. To wtedy Bloober teasował coś nowego związanego z marką Cronos, co wywołało spore poruszenie. Ostatecznie okazało się jednak, że była to “tylko” współpraca pomiędzy Cronos: The New Dawn a Fortnite’em. Rozczarowaniu graczy nie było końca.

GramTV przedstawia:

Niemniej krótko później Bloober opublikował grafikę z tekstem LZRS 28, którą opisano słowami: – Tajemnica pozostaje nierozwiązana... Przyszłość skrywa więcej odpowiedzi. Trudno, szczególnie w świetle nowych plotek, nie odebrać tego jako bawienie się społecznością. Przy tym wszystkim nie wiadomo natomiast, czym konkretnie jest Cronos: Lazarus, o ile oczywiście istnieje. Z jednej strony może to być rozszerzenie do wspomnianego już The New Dawn. Z drugiej strony może to być sequel, na co wskazywałaby liczba 28, mogąca sugerować rok premiery kolejnej produkcji reprezentującej tę właśnie markę.

Samo Cronos: The New Dawn trafiło na rynek we wrześniu 2025. Tytuł ten został wydany zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Przy tym wszystkim gra studia Bloober zebrała niezłe recenzje. Na ten przykład w naszej recenzji otrzymała ona ocenę 8 na 10.

Źródło:https://gamingbolt.com/cronos-lazarus-discovered-at-chinese-social-media-event-potential-announcement-coming-soon-rumor

Tagi:

News
plotka
Bloober Team
Plotki
nieoficjalne informacje
Cronos: The New Dawn
polska gra
Cronos: Lazarus
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112