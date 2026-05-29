Było Cronos: The New Dawn, będzie Cronos: Lazarus?

Czy Bloober Team zostanie przy marce Cronos na dłużej czy też był to pojedynczy wystrzał? Znowu mówi się, że prawdziwa jest pierwsza opcja.

Bo znowu też pojawiły się leaki o nowym projekcie spod tego szyldu. O co więc chodzi tym razem?

Nadchodzi Cronos: Lazarus?

O niejakie Cronos: Lazarus. Jak twierdzi portal Universo Nintendo, produkcja ma pojawić się podczas wydarzenia organizowanego przez chińską aplikację społecznościową Jike. Niewykluczone jednak, że wcześniej zapoznamy się z nią przy okazji State of Play lub też Summer Game Fest. Samo Lazarus nie wzięło się tutaj znikąd. Aby przywołać etymologię, trzeba cofnąć się o kilka tygodni. To wtedy Bloober teasował coś nowego związanego z marką Cronos, co wywołało spore poruszenie. Ostatecznie okazało się jednak, że była to “tylko” współpraca pomiędzy Cronos: The New Dawn a Fortnite’em. Rozczarowaniu graczy nie było końca.