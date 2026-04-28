Pearl Abyss sypnęło kasą po sukcesie Crimson Desert. Premie robią wrażenie

Były ogromne oczekiwania, potem nieco gorsze recenzje, a na koniec… Na koniec jest potężny sukces.
Crimson Desert to jeden z największych hitów tego roku. Zarówno pod kątem odbioru graczy, jak i sprzedaży.
Twórcy Crimson Desert nagrodzeni premiami
Koreańskie studio Pearl Abyss nie było wcale pewniakiem w kwestii tego, czy dowiezie. Wszak wcześniej azjatyccy deweloperzy stworzyli jedynie nastawione na rozgrywkę sieciową Black Desert Online i nie było jasne, jak poradzą sobie z grą dla jednego gracza. Dziś wiemy już, że pomimo licznych problemów Crimson Desert koniec końców przypadło graczom do gustu. Na tyle, że byli oni w stanie wybaczyć słabą fabułę czy też chaotyczne nagromadzenie mechanik, czasami dodanych bez ładu i składu. Tytuł już teraz rozszedł się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy, a przecież od jego premiery minęło zaledwie 1,5 miesiąca.
Jak podaje Money Today Network, uznanie dla swoich pracowników z uwagi na ten sukces wyraziło też kierownictwo studia. Nie chodzi przy tym o zwykłe poklepywanie po plecach, a namacalny wyraz docenienia. Tym jest premia, jaką 23 kwietnia otrzymali wszyscy zatrudnieni w Pearl Abyss. Na ich konta wpadło dodatkowe 5 milionów wonów, czyli około 12,3 tysiąca złotych na osobę. Biorąc pod uwagę, że w PA pracują 733 osoby, oznacza to, że suma dodatków wyniosła 3,7 miliarda wonów – ok. 9,09 miliona złotych. Jednocześnie swój wewnętrzny komunikat opublikował wówczas dyrektor generalny firmy, Heo Jin-young, który z jednej strony pochwalił twórców, a z drugiej zaznaczył, że to dopiero początek:
Wyrażam głęboki szacunek i wdzięczność każdemu z Was za stworzenie dzieła, którym zachwyca się cały świat. Wypłacamy bonus z okazji osiągnięcia 5 milionów sprzedanych egzemplarzy wszystkim pracownikom, którzy po cichu wypełniali swoje role na swoich stanowiskach.
Nasza podróż się tutaj nie kończy. Potencjał, który dzisiaj potwierdziliśmy, stanie się najpotężniejszą siłą napędową do pokonania wszelkich wyzwań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłości.
Na tym prawdopodobnie nie koniec. Przewiduje się bowiem, że już na początku 2027 roku na konta pracowników Pearl Abyss mogą trafić kolejne nagrody. Tym razem oparte na skali rocznej nadwyżki finansowej wypracowanej w roku 2026.
