Pearl Abyss sypnęło kasą po sukcesie Crimson Desert. Premie robią wrażenie

Crimson Desert to jeden z największych hitów tego roku. Zarówno pod kątem odbioru graczy, jak i sprzedaży.

Twórcy Crimson Desert nagrodzeni premiami

Koreańskie studio Pearl Abyss nie było wcale pewniakiem w kwestii tego, czy dowiezie. Wszak wcześniej azjatyccy deweloperzy stworzyli jedynie nastawione na rozgrywkę sieciową Black Desert Online i nie było jasne, jak poradzą sobie z grą dla jednego gracza. Dziś wiemy już, że pomimo licznych problemów Crimson Desert koniec końców przypadło graczom do gustu. Na tyle, że byli oni w stanie wybaczyć słabą fabułę czy też chaotyczne nagromadzenie mechanik, czasami dodanych bez ładu i składu. Tytuł już teraz rozszedł się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy, a przecież od jego premiery minęło zaledwie 1,5 miesiąca.