Assassin's Creed Mirage zaoferuje krótką historię. Ale mapa będzie sporych rozmiarów

Assassin's Creed Mirage będziemy mogli skończyć już nawet w 15 godzin. Jest to czas podobny do tego, który potrzebowaliśmy na poznanie głównej historii w pierwszej odsłonie Assassin's Creed. Zapomnijcie więc o wielogodzinnej fabule, która pochłonie Was na dziesiątki godzin. Tym razem Ubisoft przygotował bardziej skondensowaną historię, której ukończenie nie zajmie zbyt wiele czasu.

Historia rozpocznie się poza Bagdadem, aby główny bohater mógł trafić do wielkiego miasta, gdzie rozgrywać się będzie nowa odsłona Assassin’s Creed. Najpierw trafimy do rodzinnego miasta Basima, który dokonywał będzie napadu. Po drodze coś pójdzie jednak nie tak i bohater będzie musiał uciekać, trafiając do Bagdadu. Miasto zostanie podzielone na regiony, a w każdym z nich Basim będzie miał główny cel do zlikwidowania.

Assassin's Creed Mirage będzie najbardziej skradankową odsłoną serii. Basim jest zbyt słaby, aby konfrontować się z przeciwnikami w bezpośrednich pojedynkach i bohater musi polegać na swoje strategii i gadżetach, pokonując przeciwników bez wszczynania otwartego konfliktu. Istnieje również czteropoziomowy system reputacji, który sprawia, że rozgrywka stanie się trudniejsza, gdy działania gracza zaalarmują strażników miejskich.

W tym celu Basim posiada nowe mechaniki ruchu i animacji, aby lepiej radzić sobie ucieczek po mieście. Parkour ma być lepszy i dawać więcej możliwości, niż ten z Assassin’s Creed Origins.