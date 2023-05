Assassin's Creed Mirage z nowymi szczegółami. Wyciekła data premiery i informacje o rozgrywce

Zdaniem j0nathana Assassin’s Creed Mirage swoją konstrukcją fabularną przypomina pierwszą odsłoną serii o asasynach. Głównym celem gracza będzie zlikwidowanie czterech osób, których tożsamość odkryjemy zbierając najpierw o nich niezbędne informacje. Produkcja ma więc powrócić do korzeni serii i postawić nacisk na skradanie i przechodzenie misji „po cichu”.

Assassin’s Creed Mirage nie zaoferuje typowo RPG-owych elementów znanych chociażby z Assassin’s Creed Valhalla i nie będziemy mogli wybrać bohatera, ani też dialogów podczas rozmów. Nie zabraknie za to systemu rozgłosu, który będzie miał wpływ na poziom poszukiwań Basima przez strażników. Pojawi się także system frakcji, który pozwoli na rekrutowanie najemników.

Świat gry będzie znacznie mniejszy niż w przypadku ostatnich odsłon serii. W grze zwiedzimy Bagdad i jego okolice, a insider przedstawił wielkość i szczegóły mapy ręcznie ją rysując, co zobaczycie w 4 minucie i 10 sekundzie poniższego filmu.

Ubisoft uszczuplił również dostępne bronie i narzędzia w arsenale naszego asasyna. Mniejsze będzie również drzewko umiejętności.

Chociaż jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutuje w sierpniu, to j0nathan twierdzi, że gra będzie miała swoją premierę 12 października. Insider potwierdził, że tytuł pierwotnie powstawał jako kolejny dodatek do Assassin’s Creed Valhalla, ale rozrósł się do tego stopnia, ze deweloperzy zdecydowali się przekształcić projekt w samodzielną grę.