Zwiastun Odysei tonie w negatywnych ocenach. Materiał zebrał ogromną liczbę łapek w dół

Czy to poważny problem dla nowego filmu Christophera Nolana?

Najnowszy zwiastun filmu Odyseja Christophera Nolana wywołał reakcję, której Universal Pictures raczej nie chciał oglądać na ostatniej prostej kampanii promocyjnej. Według doniesień World of Reel, materiał opublikowany na kanale studia przekroczył już ponad 600 tysięcy negatywnych ocen przy około 68 tysiącach pozytywnych reakcji. Odyseja – zwiastun zebrał ponad 600 tysięcy łapek w dół na YouTubie Oznacza to proporcję bliską 9 do 1 na niekorzyść filmu. Według Global Box Office zwiastun Odysei ma być obecnie drugim najbardziej nielubianym hollywoodzkim trailerem w historii, z szacowanym udziałem negatywnych ocen na poziomie około 80 procent. Gorszy wynik miał osiągnąć jedynie zwiastun aktorskiej Śnieżki z Rachel Zegler, który według tych samych szacunków dobił do około 90 procent negatywnych reakcji.

Kontrowersje wokół filmu narastają od miesięcy i dotyczą przede wszystkim obsady. Część internautów krytykuje decyzję o powierzeniu Lupicie Nyong’o roli Heleny Trojańskiej. W dyskusji pojawia się również obecność Elliota Page’a w obsadzie, co dodatkowo rozpaliło internetowy spór o kierunek adaptacji. Do zaognienia dyskusji przyczynił się wcześniej Elon Musk, który na platformie X ostro skrytykował decyzje castingowe Nolana. Musk od miesięcy komentuje film w negatywnym tonie, oskarżając twórców między innymi o podporządkowanie obsady współczesnym standardom różnorodności. Według dostępnych informacji najpopularniejsze komentarze pod zwiastunem również miały negatywny wydźwięk, a po przekroczeniu 500 tysięcy łapek w dół Universal miał ograniczyć możliwość odpowiadania na swoich platformach. W ostatnich 72 godzinach zwiastun miał zebrać ponad 300 tysięcy nowych negatywnych ocen, co sugeruje, że kampania przeciwko filmowi wcale nie wygasa.

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Nie pomogły także słowa Lupity Nyong’o, która w jednym z wywiadów stwierdziła, że gdyby mogła spotkać Homera, zapytałaby go o niewielką przestrzeń i reprezentację kobiet w Odysei. Aktorka gra w filmie zarówno Helenę Trojańską, jak i Klitajmestrę. Mimo to Odyseja zebrała bardzo pozytywne pierwsze opinie od recenzentów. Niektórzy wprost nazywają film arcydziełem. Przypomnijmy, że Odyseja zadebiutuje w kinach już 17 lipca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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