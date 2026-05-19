Nadciąga aktualizacja do F1 25 z sezonem 2026. Prezentacja już w tym tygodniu

To pierwszy raz gdy gra F1 nie otrzyma pełnoprawnej odsłony, a jedynie aktualizację z nowym sezonem. Ma to być jednak bardzo rozbudowane DLC.

F1 25 już w tym tygodniu doczeka się prezentacji dużego dodatku sezonowego poświęconego mistrzostwom Formuły 1 z 2026 roku. To wyjątkowa sytuacja dla serii tworzonej przez Codemasters. Po raz pierwszy od ponad dekady studio nie wyda w tym roku pełnoprawnej, corocznej odsłony gry F1, a zamiast tego obecne F1 25 otrzyma rozbudowany pakiet sezonowy 2026 Season Expansion Pack. Zupełnie nowa odsłona serii ma zadebiutować dopiero w 2027 roku. F1 25 zaprasza na prezentację DLC 2026 Season Expansion Pack Opublikowany teaser sugeruje, że jednym z najważniejszych elementów dodatku będzie nowy tor uliczny w Madrycie. Na grafice promocyjnej widoczni są Lewis Hamilton, Valtteri Bottas oraz Gabriel Bortoleto spacerujący po obiekcie z widocznym logo Madring w tle. Wszystko wskazuje więc na to, że tor bazujący na nowym Grand Prix Hiszpanii zostanie dodany do gry. Nowy obiekt ma liczyć 5,4 kilometra długości i oferować aż 22 zakręty. Prawdziwy debiut toru zaplanowano na wrześniowe Grand Prix Hiszpanii sezonu 2026.

Rozszerzenie ma odzwierciedlać ogromne zmiany regulaminowe, które weszły do Formuły 1 w sezonie 2026. W grze pojawią się nowe samochody, zespoły oraz kierowcy aktualnej stawki, a także zupełnie nowe zasady dotyczące jednostek napędowych. Bolidy mają być lżejsze, natomiast systemy hybrydowe będą wykorzystywać niemal równy podział energii między napędem elektrycznym, a spalinowym. Zmiany mają wpłynąć również na samą rozgrywkę. Kierowcy będą musieli zarządzać energią podczas wyścigu i decydować, kiedy ładować baterię, a kiedy korzystać z pełnej mocy układu napędowego. To jedna z największych mechanicznych rewolucji w historii serii gier F1 od Codemasters. W nadchodzącym dodatku znajdą się także nowe zespoły. Audi oficjalnie zastąpi ekipę Sauber, a do stawki dołączy Cadillac.

Na razie nie ujawniono daty premiery ani ceny dodatku 2026 Season Expansion Pack. Zapewne więcej szczegółów poznamy podczas prezentacji, a ta będzie miała miejsce już jutro 20 maja o godzinie 17:00 czasu polskiego. Twórcy zapowiadają jednocześnie, że przygotowywana na 2027 rok nowa odsłona serii ma zaoferować odświeżone doświadczenie, które będzie wyraźnie różnić się pod względem wyglądu, prowadzenia i mechaniki rozgrywki, oferując graczom większą swobodę i nowe możliwości zabawy. Zobaczcie krótki teaser: