Ashly Burch o eksperymentach Sony z AI: „Chcę mieć pewność, że moja postać nie powie czegoś okropnego”

Od tamtej pory nie pojawiły się nowe informacje na temat tego eksperymentu Sony, ale aktorka odniosła się do tematu ponownie w rozmowie z Eurogamerem. Burch zaznaczyła, że dostrzega potencjał AI jako narzędzia pomocnego dla twórców gier:

Dla mnie AI jako narzędzie, które ułatwia pracę deweloperom, to świetna sprawa. Słyszałam np. o pomyśle, by AI pomagała w procesie przejścia od sesji motion capture do implementacji danych w silniku gry i to może być fantastyczne. Wszystko, co upraszcza proces tworzenia i ułatwia pracę ludziom, jest na plus.